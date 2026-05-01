Tunisie: Officiel - Le nouveau salaire minimum garanti fixé

Un nouvel arrêté officiel fixe les nouveaux niveaux du salaire minimum garanti dans les secteurs non agricoles à compter du 1er janvier 2026, selon le Journal officiel de la République tunisienne publié ce jeudi 30 avril 2026.

Selon l'arrêté n°67 de l'année 2026, les salariés rémunérés au mois verront leur salaire minimum établi à 554,793 dinars pour un régime de 48 heures de travail hebdomadaire, et à 470,251 dinars pour un régime de 40 heures par semaine. Cette mesure concerne l'ensemble des professions relevant du Code du travail dans les secteurs non agricoles et s'inscrit dans le cadre de la révision périodique des grilles salariales.