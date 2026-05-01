Tunisie: Officiel - Voici les nouvelles hausses des salaires dans les établissements publics

Le gouvernement tunisien a publié, jeudi 30 avril 2026, au Journal officiel de la République tunisienne, le décret n°64 de l'année 2026 fixant le programme et les montants de la hausse des salaires au profit des agents des entreprises et établissements publics soumis à des statuts particuliers ou à des conventions collectives d'entreprise pour les années 2026, 2027 et 2028.

Ce texte concerne les agents relevant de structures publiques disposant de régimes spécifiques ou encadrés par des accords collectifs internes. Il prévoit une revalorisation salariale échelonnée sur trois années, selon les modalités précisées par le décret. L'augmentation sera intégrée dans une prime spécifique intitulée « augmentation des salaires pour les années 2026, 2027 et 2028 », versée sur la base de douze mois par an.

Le décret précise toutefois que cette prime ne sera pas prise en considération dans le calcul des avantages annuels, notamment la prime du treizième mois, la prime de rendement, la prime complémentaire de rendement ainsi que toute prime équivalente.

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Le texte indique également que cette prime restera soumise aux retenues légales relatives aux cotisations sociales, notamment celles liées aux régimes de retraite, à l'assurance maladie et au capital décès, conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le décret prévoit une revalorisation des pensions des retraités, appliquée selon les dispositions légales en vigueur.