Sénégal: Des agents du ministère de la Santé nouent un partenariat avec une société immobilière pour accéder au logement

Dakar — La Société coopérative d'habitat du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a signé une convention de partenariat immobilier avec la société B3S Building & Trading, jeudi, à Dakar, dans le but de faciliter l'accès au logement des agents dudit département ministériel.

En présidant la cérémonie de signature de l'accord, au nom du ministre, le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Mbaye, a dit considérer ce partenariat comme "une étape importante d'un engagement commun à améliorer les conditions de vie" des travailleurs de la santé.

"Les agents de santé sont des acteurs essentiels du fonctionnement et des performances de notre système sanitaire. Leur bien-être est un levier de renforcement de l'efficacité des services de santé", a-t-il dit.

L'État du Sénégal place le logement au coeur de ses priorités, a affirmé M. Mbaye, rappelant que le gouvernement a défini des "orientations" visant à faciliter l'accès au logement et à la promotion des coopératives d'habitat, lors du Conseil des ministres du 18 juillet 2024.

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Sur cette base, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'engage à soutenir la coopérative d'habitat signataire de l'accord de partenariat immobilier avec B3S Building & Trading et à participer à toutes les étapes de sa mise en oeuvre, selon son secrétaire général.

"Nous serons à vos côtés pour faciliter les démarches et aider à lever les contraintes éventuelles", a-t-il promis, saluant "une vision partagée et une volonté commune d'agir efficacement pour le bien-être des agents" de ce département ministériel.

De la gauche vers la droite, le représentant de la société B3S Building & Trading, le secrétaire général du ministère de la Santé, Serigne Mbaye, et le président de la Société coopérative d'habitat du ministère de la Santé, Malick Diallo

"La signature de cette convention est un engagement fort, qui exige un respect rigoureux des obligations contractuelles, tant en termes de qualité des prestations que de respect des délais convenus", a poursuivi Serigne Mbaye.

"La crédibilité du projet et la confiance entre les partenaires en dépendent", a dit M. Mbaye.

Selon le président de la Société coopérative d'habitat du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Malick Diallo, la signature de la convention de partenariat découle d'une volonté d'amélioration des conditions de vie des travailleurs du secteur de la santé. "Face aux difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux agents pour se loger dans des conditions satisfaisantes, il devient indispensable de réactualiser notre projet immobilier", estime M. Diallo.

L'objectif de la coopérative est de mettre des parcelles viabilisées et des logements clés en main, assortis de titres fonciers "sécurisés", à la disposition de ses membres, selon lui.

"Le bien-être physique, psychologique, social, économique et professionnel des agents dépend aussi de leurs conditions de vie", a-t-il dit, ajoutant que l'accès à "un logement salubre" peut y contribuer.

D'après Malick Diallo, les agents du ministère ont procédé à un appel à manifestations d'intérêt ouvert et compétitif, au terme duquel la société B3S Building & Trading a été choisie pour son "professionnalisme" et la "qualité de son offre". Il a salué le soutien technique fourni à la coopérative par plusieurs directions du ministère du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, celles chargées des affaires juridiques, des équipements et de la maintenance notamment.

"Soutenir ce projet, c'est renforcer les fondements de notre système sanitaire"

La première phase du programme auquel travaillent la coopérative et B3S Building & Trading comprend 910 parcelles viabilisées et 194 logements, a indiqué M. Diallo, ajoutant qu'elle concerne 779 agents.

Dame Camara, le président du comité d'éthique de la coopérative, affirme que le partenariat noué avec la société immobilière entretient l"'espoir de milliers d'agents [du ministère] de pouvoir accéder à un logement décent, à des conditions soutenables".

Il a invité le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à subventionner la coopérative pour réduire les coûts des parcelles et des logements.

"Malgré la pertinence de ce projet, le coût des parcelles et des logements reste un obstacle majeur pour beaucoup d'entre nous", a signalé M. Camara, jugeant la contribution du ministère "indispensable".

"Soutenir ce projet, c'est renforcer les fondements de notre système sanitaire. C'est reconnaître que le bien-être des ressources humaines est indissociable de la qualité des services rendus aux citoyens", estime-t-il.