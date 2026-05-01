Sénégal: Installation officielle des membres du comité national d'organisation des élections du Conseil consultatif des jeunes

Dakar — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé, jeudi à Dakar, à l'installation officielle des membres du comité national d'organisation des élections du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS), un organe chargé de conduire le processus électoral devant aboutir à la mise en place effective de cette nouvelle instance de représentation et de dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

Selon El Hadj Tanor Gningue, directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, "cette installation traduit une ambition forte de l'Etat " visant à bâtir une gouvernance plus inclusive, plus participative et résolument tournée vers l'avenir en plaçant la jeunesse au coeur de l'action publique.

Institué par le décret 2025-1962 du 5 décembre 2025, "le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) aura pour mission d'émettre des avis et recommandations sur les politiques publiques concernant les jeunes."

El Hadj Tanor Gningue, directeur de cabinet du ministreLe CCJS vise à " assurer une représentation de la jeunesse dans les instances décisionnelles et favoriser le dialogue avec les autorités publiques, les collectivités territoriales, le secteur privé, les partenaires au développement et la société civile", a indiqué M. Gningue, lors de la cérémonie d'installation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présidant la rencontre, il a ajouté que "le comité installé devra veiller à l'organisation d'élections transparentes, crédibles et inclusives sur toute l'étendue du territoire national".

"Vous êtes les artisans d'une étape décisive qui contribuera à renforcer la confiance des jeunes envers nos institutions", a-t-il lancé, invitant les nouveaux membres à faire preuve de "responsabilité, d'impartialité et de rigueur" dans l'accomplissement de leur mission.

Il a insisté sur le caractère inclusif du processus électoral, précisant que les ministères de l'Intérieur et des Forces armées, ainsi que les autorités administratives, ont été saisis pour accompagner l'organisation du scrutin.

Alassane Diallo, directeur général de la JeunessePour sa part, le directeur de la Jeunesse, Alassane Diallo, est revenu sur les différentes étapes du processus engagé depuis février 2025 à la suite de la réforme du Conseil national de la jeunesse du Sénégal.

Il a annoncé que le futur Conseil consultatif "sera mis en place à travers des élections organisées du niveau communal jusqu'au niveau national."

Il a indiqué que "le scrutin communal se tiendra, le dimanche 10 mai 2026, le scrutin départemental, le mercredi 20 mai et le scrutin régional, le mercredi 10 juin prochain".

"Les élections se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national et concerneront les associations de jeunesse répertoriées par les services déconcentrés de l'Etat", a-t-il ajouté.

M. Diallo a assuré que "des comités locaux et régionaux d'organisation ont déjà été institués par arrêtés des gouverneurs de régions".

"Plusieurs ministères sectoriels, organisations de jeunesse et structures représentant notamment les personnes vivant avec un handicap ont été également saisis pour désigner leurs représentants au sein du futur conseil', a-t-il dit.

Le processus électoral prévoit aussi un dépôt des candidatures sur la période du 28 au 30 avril 2026, autour de plusieurs centres d'intérêt liés notamment à la gouvernance, et à l'entreprenariat.

Alassane Diallo a précisé que les élections seront paritaires, avec l'élection à chaque niveau d'un garçon et d'une fille, appelés à poursuivre la compétition aux échelons supérieurs.

"Les deux jeunes qui passeront au niveau communal vont compétir au niveau départemental, puis au niveau régional", a-t-il fait valoir, indiquant qu'au total, 28 représentants régionaux participeront à l'élection du bureau exécutif national, prévue le 10 juin 2026.

"Seuls les représentants issus des régions pourront candidater au poste de président du Conseil consultatif", a-t-il dit, annonçant que "l'installation officielle des membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, est prévue le 25 juin prochain", conformément aux orientations fixées par les autorités.