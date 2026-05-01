Sénégal: Les travaux du second pont de Ziguinchor débutent fin juillet, annonce Déthié Fall

Ziguinchor — Les travaux de construction du deuxième pont de Ziguinchor (sud) seront officiellement lancés le 31 juillet prochain, a révélé, jeudi, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, précisant que le projet sera exécuté avec l'appui technique de l'Agéroute, l'agence de gestion des routes.

M. Fall a fait cette annonce en marge de la réception technique de l'aéroport de Ziguinchor, dans un contexte marqué par une exigence accrue de respect des délais dans l'exécution des projets publics.

Le ministre a insisté sur le fait que cette date n'est pas fortuite, soulignant qu'elle vise à mettre immédiatement toutes les parties prenantes au travail.

"C'est comme on l'a fait pour l'aéroport, [le but poursuivi est que] tout un chacun se mette tout de suite au travail", a-t-il déclaré.

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Le ministre des Infrastructures a martelé qu'aucun retard ne sera toléré dans la réalisation des infrastructures engagées par les autorités.

Il a rappelé que cette rigueur s'inscrit dans une nouvelle philosophie de gouvernance axée sur la qualité et le respect strict des engagements pris devant les plus hautes autorités de l'État.

Selon lui, toute date annoncée pour la réception d'un projet doit impérativement être respectée, sans dépassement.

Le futur pont de Ziguinchor s'inscrit dans un ensemble de projets structurants destinés à renforcer les infrastructures dans la région de la Casamance, a-t-il indiqué.

Déthié Fall a évoqué d'autres initiatives en cours, notamment la relance de travaux routiers et d'équipements publics, visant à améliorer la mobilité et le développement économique local.

Il a noté que l'ensemble des entreprises intervenant sur les chantiers publics ont été ainsi invitées à adopter cette même discipline, afin de garantir des réalisations conformes aux standards attendus.

Pour le ministre, la pose de la première pierre du second pont constitue une étape majeure dans la dynamique d'accélération des projets d'infrastructures au Sénégal.