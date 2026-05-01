Sénégal: Administration locale - Balla Moussa Fofana mise sur la formation continue des agents territoriaux

Dakar — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a insisté, jeudi, à Dakar, sur la nécessité de renforcer la formation des agents territoriaux, qu'il présente comme un levier essentiel pour la modernisation de l'administration locale.

Cette modernisation passe par une formation continue "de qualité", soutenue par "une gestion rigoureuse et transparente des ressources humaines", a dit M. Fofana.

Il intervenait à un panel sur "La gouvernance des ressources humaines au service de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050", à l'occasion de des "journées portes ouvertes" du Centre national de la fonction publique locale et de la formation.

Selon Balla Moussa Fofana, cette dynamique de modernisation s'inscrit dans la vision des autorités visant à "bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, à partir de territoires forts et dynamiques", notamment en partant de pôles territoriaux créateurs de richesses et d'emplois.

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"Cette transformation ne pourra se réaliser sans une administration territoriale moderne, performante et adaptée aux exigences contemporaines", a-t-il fait valoir, insistant sur la valorisation des compétences et du mérite.

Le ministre a mis en exergue, à cette occasion, le rôle "stratégique" du Centre national de la fonction publique locale et de la formation, appelé à devenir "un incubateur de compétences territoriales" et "un catalyseur d'innovations publiques", dans le contexte de réformes liées à l'Acte 4 de la décentralisation.

Il a annoncé un changement de paradigme, marqué par le passage "d'une décentralisation de transfert à une décentralisation de performance, avec une administration davantage orientée vers la conception, le pilotage et l'impact".

Plus tôt dans la matinée, les participants ont assisté à la présentation d'un manuel intitulé "Comprendre la gestion des carrières dans la fonction publique locale en 50 questions-réponses".

Selon le directeur des ressources humaines dudit centre, Ndiack Diaw, cet outil pédagogique couvre l'ensemble du cycle de vie professionnel des agents territoriaux, notamment le recrutement, les avancements, les positions administratives, les sanctions disciplinaires et la fin de carrière.

"Ce manuel constitue un référentiel de consultation rapide destiné à éclairer la prise de décision administrative en matière de gestion des carrières", a-t-il ajouté, soulignant qu'il contribue également à "promouvoir une culture commune fondée sur la rigueur administrative, la conformité aux textes et la professionnalisation des pratiques".