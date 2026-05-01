Sénégal: Le magistrat Omar Bounkhatab Sylla publie trois nouveaux ouvrages

Dakar — Le magistrat Omar Bounkhatab Sylla a annoncé, jeudi, la parution simultanée de trois nouveaux ouvrages consacrés à l'engagement littéraire et à la réflexion civique.

Intitulés "Convictions", "Les vagues du ciel" et "Réflexions dans les horizons", ont été publiés aux éditions L'Harmattan.

Ces ouvrages ont été officiellement publiés mardi 28 avril, une date coïncidant avec l'anniversaire de leur auteur. Ils s'inscrivent dans une démarche à la fois littéraire, morale et civique.

Dans "Convictions", l'écrivain propose un recueil de poésie engagé, explorant les grandes interrogations humaines liées à la foi, à l'amour, à la dignité et à la responsabilité morale.

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À travers une parole à la fois directe et méditative, il y interroge la place de l'homme dans un monde marqué par la perte de repères et les violences contemporaines.

Avec "Les vagues du ciel", Omar Bounkhatab Sylla offre une série de pensées et d'aphorismes portant sur la condition humaine, la politique, la famille et le destin des sociétés.

L'ouvrage met en avant des valeurs telles que l'honneur, la loyauté, la discipline et la solidarité, tout en appelant à une introspection individuelle et à une élévation spirituelle.

Le troisième livre, "Réflexions dans les horizons", se veut une contribution intellectuelle aux débats de son temps. L'auteur y insiste sur la nécessité de la réflexion avant, pendant et après l'action, comme gage d'équilibre et de stabilité sociale.

Diplômé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'ENAM, section magistrature, Omar Bounkhatab Sylla s'est illustré dans le mouvement syndical scolaire et estudiantin avant d'occuper plusieurs fonctions au sein de la magistrature et de l'administration publique.

Ancien directeur général des Chemins de fer du Sénégal et de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk, il avait, à un moment de son parcours, sollicité une mise en disponibilité lors de sa nomination à la tête des Chemins de fer du Sénégal, avant de s'engager en politique au sein du mouvement Valeurs.

Il s'est depuis retiré de la scène politique pour reprendre ses activités professionnelles.

À travers ces trois publications, l'auteur confirme son ambition de contribuer à l'éveil des consciences et à la promotion des valeurs éthiques et sociales, dans un contexte marqué par de profondes mutations.