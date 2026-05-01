Sénégal: 'Opérations Tabaski' - Le gouverneur de Tambacounda appelle les institutions de financement à accélérer leurs procédures

30 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — Le gouverneur de la région de Tambacounda (est), Guedj Diouf, a invité, jeudi, les institutions financières locales à accélérer les procédures en vue de permettre aux opérateurs de disposer, à temps, de fonds nécessaires pour l'approvisionnement du marché en moutons pour la Tabaski 2026.

"Il faut accélérer les procédures de financement des opérateurs parce qu'il a été relevé certaines lenteurs même si les institutions de financement ont donné des assurances", a déclaré le chef de l'exécutif régional lors d'un comité régional de développement consacré aux préparatifs de la fête de Tabaski 2026.

Selon Guedj Diouf, au total 365.000 petits ruminants sont attendus dans la région de Tambacounda à l'occasion de la célébration de la Tabaski 2026, la grande fête musulmane également appelée Aïd-el-fitr.

"Nous attendons 350.000 têtes dont 180.000 têtes qui nous proviendront des pays limitrophes comme le Mali et la Mauritanie", a indiqué le gouverneur de la région de Tambacounda.

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Il a demandé aux services compétents, la police pour la ville de Tambacounda et la gendarmerie pour les autres départements de la région, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation des points de ventes, afin de faciliter la commercialisation ainsi que le transit du bétail de la région vers l'intérieur du pays.

Il a aussi invité le service hygiène de la région à prendre les mesures nécessaires pour le contrôle des points de ventes.

Guedj Diouf a appelé, par ailleurs, les éleveurs, opérateurs et institutions financières à augmenter la capacité production de moutons pour permettre au Sénégal d'être souverain dans ce domaine.

"Je voudrais inviter les institutions de financement à accompagner les éleveurs qui veulent se lancer dans le renforcement de la production, pour qu'on puisse améliorer la production locale", a-t-il conclu.

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