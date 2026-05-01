Sénégal: Coupe du Sénégal - L'USC de Saint-Louis surprend Casa Sports et se qualifie à sa première finale

30 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'USC de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a créé la surprise en se qualifiant pour sa première finale de la Coupe du Sénégal, en éliminant (1-0) le Casa sports de Ziguinchor, ce jeudi au Stade Mawade Wade de Saint-Louis.

L'unique but a été inscrit par Massamba Diop à la 84e mn.

L'équipe pensionnaire de la Nationale 1 (troisième division) avait sorti durant son parcours le tenant du titre Génération Foot en huitièmes de finale, puis ASC Gorée en quart de finale.

En finale, l'USC va affronter le leader de la Ligue 2 Diambars.

L'équipe basée à Saly s'est qualifié en finale de la Coupe du Sénégal mercredi, en battant (3-2) Pout SC dans un derby thiéssois comptant pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, au stade Maniang Soumaré.

Finaliste malheureux en 2021, Diambars va disputer sa deuxième finale de son histoire en mi-mai.

En plus de la Coupe du Sénégal, Diambars vise un retour dans l'élite cette saison. L'équipe basée à Saly est aussi en course pour la Coupe de la Ligue.

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