Congo-Brazzaville: Disparition - Ange Edouard Poungui a tiré sa révérence

L'ancien Premier ministre du Congo et ancien directeur national de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC), Ange Edouard Poungui, est décédé le 28 avril à Créteil, en France, à l'âge de 84 ans.

Homme de renom sur la scène politique congolaise, Ange Edouard Poungui a été plusieurs fois à la tête des institutions administratives et financières de l'Etat. Il débute sa carrière professionnelle en intégrant la fonction publique en 1969 avant de gravir les échelons et devenir tour à tour directeur général de la Banque commerciale congolaise entre 1979 et 1984. Son expertise a également servi à la BEAC, dont il fut directeur national de 1994 à 1998.

Au niveau politique, outre son poste de Premier ministre de 1984 à 1989, Ange Edouard Poungui a occupé d'autres fonctions d'envergure. On retiendra les postes de ministre des Finances et du Budget de 1971 à 1973, vice-président du Conseil d'Etat de 1972 à 1973, président du Conseil économique et social de 1989 à 1991.

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Il a aussi été député et sénateur de la Bouenza. Membre du Parti congolais du travail à l'époque, il quitte cette formation politique en 1990. En 2009, il est sous la bannière du l'Union panafricaine pour la démocratie sociale qui le choisit pour être candidat à l'élection présidentielle cette même année.

Auparavant, en 2008, il partage sa vision du Congo dans un ouvrage intitulé « A coeur ouvert pour le Congo-Brazzaville mon beau pays », publié aux Editions L'Harmattan.

Né le 4 janvier 1942 à Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, Ange Edouard Poungui était père de famille et vivait depuis plusieurs années en France.