Congo-Brazzaville: Monde du travail - Congo Terminal au coeur de l'orientation professionnelle des jeunes

La société Congo Terminal, filiale du Groupe AGL, a participé, le 27 avril, au Forum des métiers organisé par Ucac-Icam, une école d'ingénierie technique. Un événement qui a réuni près de trois cents participants, venus découvrir les différentes opportunités offertes par le monde professionnel.

Dans une démarche d'accompagnement et de valorisation des talents de demain, le forum a été l'occasion pour les équipes de Congo Terminal de présenter la diversité des métiers de l'entreprise, question de partager leur expérience aux étudiants à travers des échanges avec les professionnels.

« Participer à ce forum en tant que stagiaire chez Congo Terminal est une véritable fierté. Cela m'a permis de partager mon expérience, mais aussi de rassurer les étudiants sur les opportunités concrètes qu'offre l'entreprise », a déclaré King Bernavy, stagiaire à la direction technique de Congo Terminal.

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À travers des telles initiatives, Congo Terminal souhaite créer des passerelles durables entre le monde académique et l'entreprise. L'objectif, a précisé Jessica Diambou, cheffe de section Recrutement et Relations écoles chez Congo Terminal, est d'accompagner les jeunes dans leur orientation et de leur donner une vision claire des perspectives professionnelles qui s'offrent à eux.

Au-delà d'un simple échange, ce forum s'inscrit dans une vision à long terme visant à accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel tout en leur offrant une meilleure compréhension des réalités du terrain pour susciter des vocations.

Conformément à son rôle d'acteur engagé et soucieux de participer au développement des compétences et à l'insertion professionnelle, Congo Terminal entend contribuer de manière concrète à la dynamique économique et sociale du pays.