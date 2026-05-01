A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 30 avril 2026, de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) la capitalisation du marché des obligations a enregistré une forte augmentation de 108,45 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 12 147,159 milliards FCFA contre 12 038,709 milliards FCFA la veille. Cette forte augmentation a pour soubassement la première cotation des emprunts obligataires Etat du Mali 6,55 % 2026-2036 et Etat du Mali 6,35 % 2026-2033. Dans le but de mobiliser des ressources en vue d'assurer le financement de certains investissements prévus au budget de l'année 2026, l'Etat du Mali, à travers la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, avait émis ces deux emprunts obligataires.

La diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation avait eu lieu du 16 au 27 février 2026. A l'issue de cette opération, 7 540 000 obligations Etat du Mali 6,55 % 2026-2036 et 3 230 000 obligations Etat du Mali 6,35 % 2026-2033 avaient été souscrites sur le marché financier régional de l'UEMOA, pour un montant total de 107 700 000 000 FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 21,104 milliards, s'établissant à 15 560,702 milliards FCFA contre 15 539,598 milliards FCFA la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La valeur des transactions s'est établie à 1,354 milliard FCFA contre 2,057 milliards FCFA le mercredi 29 avril 2026. A l'exception de l'indice BRVM Principal, tous les indices phares ont noué avec la hausse après des baisses et une situation contrastée. L'indice BRVM composite a ainsi enregistré une hausse de 0,14% à 403,93 points contre 403,38 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 0,70% à 190,82 points contre 189,49 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige s'est rehaussé de 1,09% à 158,27 points contre 156,56 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a régressé de 1,26% à 280,02 points contre 283,60 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,14% à 155,72 points contre 155,51 points la veille. Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 8 995 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 3,68% à 15 200 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,32% à 34 095 FCFA), BOA Niger (plus 3,24% à 3 660 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 2,73% à 5 650 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 7 100 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 6 800 FCFA), PALM Côte d'Ivoire (moins 7,47% 7 310 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 3 610 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 6,54% à 1 430 FCFA).