Maroc: Un budget de 150 MDH alloué au programme de prévention et de lutte contre les incendies

Un budget de 150 millions de dirhams (MDH) a été alloué au programme de prévention et de lutte contre les incendies au titre de la campagne 2026, a indiqué, mardi à Rabat, le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy.

S'exprimant à l'occasion de la réunion du Comité directeur national de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, M. Houmy a affirmé que dans la perspective de la campagne 2026, marquée par une biomasse végétale abondante et hautement inflammable à la suite des précipitations récentes, ledit budget concerne un programme d'action couvrant un ensemble d'actions structurantes, incluant l'entretien des tranchées pare-feu et l'aménagement de points d'eau.

Ce programme porte également sur l'ouverture et la réhabilitation des pistes forestières, la mise en oeuvre de la sylviculture préventive et le renforcement des moyens humains et matériels d'intervention, a-t-il souligné, notant qu'il s'appuie sur les résultats d'une expérience accumulée sur de longues années, tout en se focalisant sur les questions liées aux raisons des départs de feu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte, ce programme qui s'inscrit dans une logique de consolidation et d'amélioration continue met l'accent sur le renforcement de la prévention et de la gestion de la biomasse, le renforcement des mécanismes d'investigation des causes, le développement de la coordination interinstitutionnelle et la réhabilitation des zones sinistrées, a-t-il précisé.

Pour sa part, le directeur de la reforestation et des risques climatiques et environnementaux à l'ANEF, Fouad Assali, a fait savoir que le bilan de la campagne 2025 de lutte contre les incendies au Maroc est globalement positif et encourageant, étant donné que les superficies parcourues par le feu sont restées nettement inférieures à la moyenne décennale (-65%), confirmant ainsi l'efficacité du dispositif national mis en place.

Face à une pression croissante des risques climatiques, a-t-il relevé, la stratégie nationale doit continuer à évoluer vers une approche plus intégrée, proactive et basée sur la connaissance du risque, afin de garantir la résilience durable des écosystèmes forestiers et la protection des populations.

Se félicitant de l'efficacité des interventions et de la coordination des différents acteurs concernés, notamment le ministère de l'Intérieur, l'ANEF, la Gendarmerie Royale, les Forces Royales Air (FRA), les Forces Armées Royales (FAR) et les Forces auxiliaires, M. Assali a appelé l'ensemble des citoyens et des usagers des espaces forestiers à faire preuve de responsabilité et de vigilance en évitant tout usage du feu durant la période estivale et en signalant immédiatement toute situation suspecte.

S'inscrivant dans le cadre de la préparation de la campagne estivale de cette année, cette réunion, présidée par le directeur général de l'Agence a permis d'établir un bilan approfondi des incendies enregistrés en 2025, d'en trier les principaux enseignements et d'évaluer l'efficacité des dispositifs déployés.