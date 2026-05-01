Maroc: Le Royaume à l'honneur du Festival Andaloussiyat de l'IMA à Paris

Le Maroc sera à l'honneur de la deuxième édition du Festival des musiques arabo-andalouses "Andaloussiyat", organisée du 29 mai au 3 juin prochains à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris.

"Le Maroc est à l'honneur de cette deuxième édition, avec une programmation diversifiée qui célèbre la richesse du patrimoine musical marocain", a annoncé l'IMA sur son site web.

Initiée en partenariat avec l'Association des amateurs de la musique andalouse du Maroc (AAMAM), qui a pour but le rayonnement de la musique andalouse marocaine "Al Ala", cette édition ambitionne de faire découvrir au public les différentes expressions musicales issues de la tradition andalouse marocaine.

"Durant cinq jours, l'Institut accueille des concerts exceptionnels réunissant les meilleurs orchestres du genre et des ateliers d'initiation à ses instruments clés, ainsi qu'une conférence dédiée à la musique arabo-andalouse marocaine Al Ala", notent les organisateurs.

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Le festival s'ouvrira le 29 mai avec un concert porté par l'artiste Ali Rebbahi, invitant à un voyage où se rencontrent la rigueur de la musique andalouse et l'élévation du madih et du répertoire sacré du samaâ.

La programmation musicale comprendra également, le 30 mai, un concert des Ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France, une formation composée de jeunes engagés dans la diffusion de cet art auprès du public européen.

Le 31 mai, les Haddarates de Chefchaouen mettront en avant la tradition de la hadra, pratique musicale et spirituelle emblématique de cette ville du nord du Royaume reconnue pour la richesse de son patrimoine culturel.

Le festival accueillera également, le 2 juin, l'Orchestre de Rabat dirigé par Mohamed Amine Debbi et Bahaa Ronda, pour une soirée dédiée au gharnati, mettant à l'honneur la transmission et le renouveau de ce répertoire.

Le 3 juin sera marqué par une double programmation, avec une conférence consacrée à l'anthologie de la musique arabo-andalouse marocaine Al Ala, et d'un concert de l'Orchestre Rawafid sous la direction d'Omar Metioui.

En parallèle, des ateliers d'initiation ouverts au public seront proposés les 27, 30 et 31 mai à différents créneaux, permettant une découverte pratique du chant et des percussions arabo-andalouses du Maroc avec Qaïs Saadi.

Bouillon

Film

La salle de cinéma "Renaissance" de Rabat accueille, depuis hier mercredi jusqu' au 4 mai prochain, la "Semaine du film chinois", organisée par le Centre culturel de Chine à Rabat.

Le programme de cette semaine inclut cinq films récents et variés (histoire, drame et comédie), proposant un aperçu de la richesse et de l'évolution du cinéma chinois.

Colloque

L'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC) organise, les 14 et 15 mai, un colloque scientifique international sur "Ecriture dramatique et mise en scène : liens, transformations et pédagogie".

Selon un communiqué de l'Institut, cette rencontre connaîtra la participation de plus de 30 chercheurs spécialisés dans le théâtre et les arts du spectacle, issus du Maroc et de différentes universités internationales.

Parution

L'anthologie poétique maghrébine intitulée "Miel de la Terre" vient de paraître dans le cadre d'une initiative culturelle inédite réunissant des contributions de quatre auteurs du Maghreb.

Signée par Abderrahim El Khassar (Maroc), Khouloud Elfallah (Libye), Maaz Majid (Tunisie) et Hakim Miloud (Algérie), cette anthologie a pour objectif de mettre en lumière 47 poètes de la nouvelle génération.

Elle a été publiée simultanément par quatre maisons d'édition à Tripoli (Dar Al Jaber), en Tunisie (Pop Libris), en Algérie (Éditions Les Rives) et à Casablanca (Dar Salam).