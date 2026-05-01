Maroc: Rabat - L'EMI accueille son 7ème Entrepreneurial Summit

L'Ecole Mohammadia d'ingénieurs (EMI) a abrité, mardi à Rabat, la 7ème édition de son Entrepreneurial Summit, visant à présenter des parcours entrepreneuriaux inspirants tout en contribuant à forger un nouveau monde des affaires et de l'entrepreneuriat.

Cet événement, porté par le club étudiant Enactus EMI, affilié au réseau mondial Enactus, spécialisé dans la promotion de l'entrepreneuriat social et du développement durable, est placé sous le thème : "L'entrepreneuriat inclusif : l'espoir éveillé des talents invisibles".

Mettant en lumière des entrepreneurs en situation de handicap dont les initiatives ont contribué à façonner les réalités économiques et sociales locales, cette rencontre a réuni plusieurs experts dont les réflexions ont convergé vers l'idée que le handicap, loin d'être une limite, peut devenir un levier de créativité et de progrès, à condition d'adapter les environnements professionnels et de promouvoir une culture basée sur l'équité et l'accessibilité.

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A cette occasion, Karim Banaoui, entrepreneur fort de vingt ans d'expertise en ressources humaines, a appelé à faire évoluer le regard sur le handicap dans le monde professionnel, en adaptant les cultures organisationnelles afin de mieux intégrer ces talents.

Soulignant la détermination et la volonté de réussite de cette catégorie de collaborateurs, il a insisté sur la nécessité d'adapter les environnements de travail pour les rendre véritablement inclusifs, tout en proposant l'exploration de solutions innovantes, telles que la création d'incubateurs inclusifs.

De son côté, Aziza Gannoune, directrice générale d'une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, a mis en avant l'émergence d'une prise de conscience positive au sein de la société marocaine concernant l'insertion professionnelle de cette frange de la société.

Elle a également exhorté les professionnels à déconstruire les croyances limitantes qui freinent encore le recrutement et à accompagner activement les entreprises dans la création d'opportunités de carrière concrètes et durables pour ces profils.

Pour sa part, Abdelaziz Eladnany, fondateur et CEO d'une agence de voyages inclusive, a plaidé pour une modernisation des infrastructures et le recours à des équipements adaptés aux activités de plein air. Selon lui, l'innovation technologique constitue un levier essentiel pour lever les barrières physiques et permettre la pratique de sports d'aventure, tels que le parapente ou la randonnée en haute montagne, à un plus large public.

Ayant transformé son propre handicap moteur en levier d'innovation, il a affirmé que le loisir et l'exploration constituent des droits fondamentaux, qui nécessitent une offre adaptée permettant à chacun de voyager sans entraves, quelles que soient ses capacités physiques.

L'Entrepreneurial Summit se veut un espace de rencontre entre entrepreneurs, investisseurs, experts et leaders d'opinion, visant à favoriser les échanges, à stimuler les collaborations et à contribuer à dessiner les contours de l'entrepreneuriat de demain.

Le réseau Enactus, présent au Maroc depuis 2003, a déjà accompagné plus de 20.000 étudiants, contribuant chaque année à la réalisation de centaines de projets à impact.