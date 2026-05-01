Maroc: Catherine Pégard - Les livres, un condensé de la relation unissant la France et le Royaume

Le livre, la lecture et l'édition représentent un condensé de la relation unissant la France et le Maroc, liés par l'amour commun de la littérature, le goût de l'érudition et le regard apaisé et lucide sur leur histoire partagée, a souligné la ministre française de la Culture Catherine Pégard.

"Les auteurs français, marocains et franco-marocains contribuent depuis longtemps, des deux rives de la Méditerranée, à nourrir des récits croisés, construire des imaginaires partagés et faire émerger une langue commune", a indiqué Mme Pégard dans un mot de présentation du programme culturel de la France, invitée d'honneur de la 31e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) à Rabat.

"Aujourd'hui, une nouvelle génération, parmi laquelle de talentueuses jeunes autrices, s'est emparée avec passion de son héritage et s'attache à lui donner une suite. Nous en avons eu une magnifique illustration l'an passé au Salon du livre de Paris quand le Maroc, invité d'honneur, a fait rayonner ses écrivains, ses intellectuels et ses éditeurs auprès du public français et international", a soutenu la responsable française dans ce mot publié sur le site Internet du SIEL.

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Selon elle, le succès de cet évènement a témoigné de la force du partenariat d'exception renforcé voulu par les deux chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République Emmanuel Macron.

Le SIEL ajoute un "nouveau chapitre à notre histoire partagée", a-t-elle poursuivi, rappelant que Rabat porte également, en 2026, le prestigieux label de "capitale mondiale du livre" décerné par l'UNESCO.

A cette occasion, une forte délégation française d'auteurs, d'éditeurs et, plus généralement, de professionnels de la filière du livre iront à la rencontre du public et des professionnels marocains. Littérature, livres pour la jeunesse, bande dessinée, tous les genres seront représentés sur le pavillon de la France, a précisé la ministre.

Le thème de la jeunesse est le fil rouge d'une programmation ambitieuse mise en musique par l'Institut français du Maroc et ses équipes, a-t-elle fait savoir, expliquant que cette édition sera marquée par la proclamation des résultats du prix Goncourt du Maroc, organisé pour la 4e fois durant le Salon, avec la participation de onze établissements universitaires marocains.

"Au-delà de ces événements prestigieux que sont les salons et les festivals, le domaine du livre et de l'édition fait l'objet de nombreuses coopérations entre nos deux pays, qu'il s'agisse de la promotion de la lecture publique, de l'appui à la chaîne du livre, du soutien aux librairies, des aides à la publication et à la traduction ou encore de la formation des bibliothécaires et archivistes", a ajouté Mme Pégard.