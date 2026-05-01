Maroc: L'AMEII tient son 4ème Congrès international à Marrakech

Les travaux du 4e Congrès international de l'Association marocaine des études ibériques et ibéro-américaines (AMEII) ont débuté mardi à Marrakech, sous le thème "La littérature marocaine d'expression espagnole : un nouvel imaginaire littéraire au Maghreb".

Cet événement scientifique réunit une pléiade de chercheurs et d'universitaires marocains et étrangers spécialisés dans les études hispaniques, venus débattre et analyser les différentes dimensions de cette production littéraire en plein essor, ainsi que ses interactions culturelles et identitaires dans l'espace maghrébin.

Organisé durant trois jours, ce congrès intervient dans un contexte marqué par le raffermissement des relations entre le Maroc et l'Espagne, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de coopération académique et culturelle, notamment dans la perspective de l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 aux côtés du Portugal.

Intervenant à cette occasion, le président de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, Belaïd Bougadir, a souligné que la tenue de ce congrès reflète la dynamique scientifique et l'ouverture internationale de l'Université, mettant en avant son engagement à promouvoir la recherche académique dans des domaines à forte dimension interculturelle.

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Il a ajouté que cette rencontre constitue une plateforme d'échange et de dialogue entre chercheurs de divers horizons, favorisant le croisement des approches et contribuant à enrichir la réflexion autour des mutations que connaît la littérature marocaine d'expression étrangère.

Pour sa part, le président de l'AMEII, Mohamed Abrighach, a indiqué que ce congrès s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'association pour renforcer une diplomatie académique et culturelle parallèle, à travers la consolidation des liens avec les institutions universitaires du monde ibérique et ibéro-américain.

Il a relevé que la thématique choisie met en lumière un champ littéraire en pleine émergence, porteur de nouvelles formes d'expression et de représentations, tout en offrant un espace de réflexion sur les enjeux identitaires, linguistiques et culturels au sein du Maghreb.

Au programme de cette édition figurent plusieurs sessions scientifiques articulées autour de thématiques variées, notamment les problématiques conceptuelles liées à la littérature marocaine d'expression espagnole, la poésie, la mini-fiction et le théâtre, ainsi que les dynamiques romanesques contemporaines.

Les débats portent également sur les questions d'intertextualité, d'hybridisme linguistique et culturel, ainsi que sur les enjeux de migration, d'identité et d'interculturalité dans les productions littéraires.

Les travaux se poursuivent avec des conférences et des panels dédiés à l'altérité et au dialogue entre les deux rives, en plus d'analyses portant sur la présence du Maroc dans la littérature hispanique et les représentations littéraires liées à la mémoire, à la diaspora et aux transformations sociales.