Maroc: La 15ème édition de la ciné-université à Meknès

La ville de Meknès abritera, du 6 au 9 mai, la 15ème édition de la ciné-université, organisée par la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, en partenariat avec l'Association Grand Écran de Meknès.

Selon un communiqué des organisateurs, cet événement, initié avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), du Centre cinématographique marocain et de la commune de Meknès, sous le thème "Le cinéma pour tous", vise à ancrer une culture cinématographique fondée sur l'analyse critique et l'encadrement méthodologique, ainsi qu'à développer les compétences dans les domaines de l'écriture cinématographique, de la réalisation et de la lecture de l'image.

Le programme de cette édition comprend l'organisation du concours Mohamed Regab, dédié aux films produits par les ciné-clubs, dans l'objectif de stimuler les jeunes talents et d'encourager les expériences créatives selon des critères artistiques prenant en compte la qualité de la construction dramatique et la vision de mise en scène.

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Le jury du concours réunit plusieurs figures de premier plan du champ cinématographique et académique, sous la présidence du réalisateur Saâd Chraïbi, avec comme membres la productrice Caroline Locardi, Mounir Ouskoum, Leïla Rahmouni, tandis que le jury parallèle comprend Idriss Yaâkoubi, Malika Hammoucha et Hicham Aïdi.

Cette édition porte le nom du réalisateur Abdelhay Laraki, en reconnaissance de son parcours artistique remarquable et de sa contribution à l'élaboration d'une écriture cinématographique centrée sur les questions humaines et sociales.

Le public de la capitale ismaïlienne aura ainsi rendez-vous avec la projection d'un échantillon de ses oeuvres de fiction, longues et courtes, ainsi qu'une master class animée par le réalisateur pour ouvrir le débat autour de son expérience professionnelle.

Dans le cadre de la culture de la reconnaissance, cette édition rendra hommage à l'artiste de renommée internationale Mohamed Miftah, en hommage à sa contribution continue au service du septième art, ainsi qu'à l'artiste meknassi Idriss Roukh, en reconnaissance de son riche parcours artistique dans le domaine de l'interprétation, de la réalisation et de l'écriture romanesque.

Le programme culturel de cet événement, organisé en coopération avec la direction préfectorale de la culture de Meknès, comprend également la signature de nouvelles publications, notamment un "guide pratique du court métrage" élaboré par Abdelilah Zirate, ainsi que le roman "Le Trou" de l'écrivain Idriss Roukh.

Des ateliers de formation et des rencontres de réflexion seront également organisés afin de renouveler la réflexion sur le rôle des ciné-clubs dans la diffusion de la culture cinématographique et l'éducation à l'image.

A travers cette manifestation, la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc ambitionne de confirmer la place de la ciné-université en tant qu'espace national d'accumulation des savoirs et de dialogue critique, et de poursuivre le travail pour ancrer une pratique cinématographique sérieuse qui renforce les valeurs de la créativité.