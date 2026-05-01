Maroc: L'appel implicite de la Banque mondiale à des réformes profondes

« Le Maroc pourrait générer 1,7 million d'emplois de plus d'ici 2035 et augmenter son PIB réel de près de 20 % au-dessus du niveau de référence », révèle la Banque mondiale dans deux rapports analytiques rendus publics mardi 28 avril. L'institution internationale financière estime cependant que « ce potentiel ne se concrétisera que si un programme de réformes ambitieux est mis en oeuvre ».

Si ces deux rapports, produits en étroite collaboration avec le gouvernement marocain, fournissent à la fois des données probantes et une feuille de route pour faire de cette transformation une réalité, ils envoient surtout plusieurs messages implicites très clairs. Entre 2000 et 2024, la population en âge de travailler a progressé près de 2,5 fois plus vite que l'emploi

Le principal message de ces documents, « Rapport sur la croissance et l'emploi au Maroc » et le « Diagnostic du secteur privé au Maroc » est sans doute un appel explicite à des réformes structurelles profondes.

Les réformes actuelles jugées insuffisantes ou incomplètes

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Bien que dit dans un ton diplomatique, il apparaît que l'organisme juge clairement les réformes actuelles insuffisantes ou incomplètes et suggère d'accélérer sur des chantiers sensibles tels que ceux du marché du travail, de l'éducation, de la concurrence, du rôle de l'Etat, du climat des affaires, entre autres.

Pour bien comprendre la signification réelle de ce message, il suffit de se référer à celui délivré sur le même sujet par son alter ego : le Fonds monétaire international (FMI) qui avait dégainé cette même observation en mars dernier. A ce propos, on se souvient que l'organisme avait appelé le Maroc à accélérer les réformes du marché du travail pour stimuler l'emploi durable.

Dans un ton tout aussi diplomatique, le FMI avait alors réitéré des recommandations sur ce sujet adressées au terme d'une mission conduite par Laura Jaramillo, du 29 janvier au 11 février au Maroc, lesquelles appelaient à davantage de réformes liées au marché du travail.

Le deuxième message implicite est que l'économie marocaine a des marges importantes de progression, mais qu'elle n'exploite pas encore pleinement ses capacités actuelles en termes de productivité, d'emploi et d'investissement.

Pour les auteurs desdits rapports, bien que l'économie marocaine ait accompli de véritables avancées, « la croissance ne s'est pas encore traduite par une création d'emplois à la hauteur des besoins, en particulier pour les femmes et les jeunes ».

Pour mieux apprécier l'ampleur de la situation, la Banque mondiale rappelle qu'« entre 2000 et 2024, la population en âge de travailler a progressé près de 2,5 fois plus vite que l'emploi. Alors que 40 % des industries évoluent dans un environnement peu concurrentiel, les entreprises peinent à se développer et à accroître leur productivité. Le taux d'activité des femmes demeure parmi les plus faibles au monde, malgré la progression de leur niveau d'études, et continue en outre de s'éroder ».

Le troisième message juge insuffisante la croissance actuelle. Selon l'organisme international, le scénario actuel (sans réformes majeures) mènerait à une croissance plus faible, ce qui signifie que la trajectoire actuelle est perçue comme perfectible, voire limitée.

Dans son Rapport sur la croissance et l'emploi, l'institution met en lumière les contraintes structurelles et formule des recommandations stratégiques articulées autour de quatre axes. Il s'agit des marchés plus efficaces et plus compétitifs, des entreprises plus dynamiques, des investissements publics à plus fort impact et des marchés du travail plus inclusifs qui se renforcent mutuellement, selon la Banque mondiale.

De l'avis des experts de l'organisme, la création d'emplois supplémentaires à l'horizon 2035 et 2050 ainsi que la hausse du PIB réel au-dessus du niveau de référence permettront de concrétiser ainsi « les ambitions du Nouveau modèle de développement en une trajectoire atteignable ».

Pour Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur de division à la BIRD pour le Maghreb et Malte, « le Maroc a construit des bases solides et, grâce aux recommandations du Rapport sur la croissance et l'emploi, le Royaume peut aller encore plus loin, créer des millions d'emplois, approfondir les investissements privés et créer de réelles opportunités pour les femmes et les jeunes. Le Groupe de la Banque mondiale s'engage pleinement dans cette entreprise aux côtés du Maroc ».

Au final, le message réel n'est pas seulement « le Maroc peut réussir », mais plutôt qu'il pourrait faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui, et que cela dépendra de décisions politiques difficiles et rapides.