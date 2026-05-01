Maroc: Le Forum économique des Marocains du monde prévu le 8 mai prochain à Marrakech

La 2ème édition du Forum économique des Marocains du monde (FEMM) se tiendra le 8 mai prochain à Marrakech, sous le thème "L'innovation et l'investissement au coeur des échanges".

Cette rencontre réunira des responsables institutionnels, des partenaires privés ainsi que des figures de premier plan de la diaspora marocaine autour d'un enjeu central, à savoir faire de l'innovation un levier stratégique de l'investissement des Marocains du monde (MDM), indique un communiqué des organisateurs.

Dans ce cadre, les participants débattront du rôle structurant de l'innovation dans les dynamiques d'investissement, en particulier celui des MDM.

Dans un contexte international marqué par une accélération des transformations technologiques et une intensification de la concurrence pour les capitaux, l'innovation s'impose comme un facteur déterminant pour renforcer l'attractivité, la compétitivité et l'impact des investissements, souligne le communiqué.

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Elle constitue également un vecteur clé de transfert de compétences, d'accès aux réseaux globaux et de diffusion de nouveaux modèles économiques, relèvent les organisateurs, notant que cette dynamique est de nature à consolider l'intégration du Maroc dans les chaînes de valeur internationales.

Structuré autour de trois panels, le Forum ambitionne d'analyser les enjeux et les opportunités liés à l'investissement des MDM, indique la même source.

Le premier panel, consacré à "l'investissement productif et à l'innovation", mettra en lumière le rôle stratégique des MDM dans la transformation économique du Maroc, rapporte la MAP.

Le deuxième panel abordera, quant à lui, la question de la mobilisation de l'épargne des MDM, en explorant les synergies entre le crowdfunding, les fonds d'investissement et le financement bancaire, l'objectif étant d'identifier les mécanismes permettant de mieux structurer cette épargne et de la canaliser vers des projets innovants, à travers des dispositifs de cofinancement, des cadres réglementaires adaptés et une gouvernance renforcée.

Le troisième panel portera sur le rôle des MDM dans le développement régional, en mettant en évidence leur contribution à l'innovation territoriale.

A travers cette édition, le Forum vise à créer un espace de dialogue, de réflexion et de mise en relation entre les différents acteurs de l'écosystème. Il entend éclairer les enjeux, encourager des débats constructifs et favoriser des partenariats concrets au service d'un investissement durable, inclusif et créateur de valeur.

Par ailleurs, cette deuxième édition sera marquée par le lancement des trophées des entreprises MDM, une initiative destinée à récompenser les sociétés créées au Maroc par des MDM ou les extensions de leurs entreprises étrangères sur le territoire national, symboles d'audace, d'innovation et de dynamisme économique.

Trois distinctions seront ainsi décernées, à savoir "le trophée de l'innovation", qui mettra à l'honneur les projets et entreprises les plus innovants et transformateurs, "le trophée de l'investissement", qui honorera les initiatives contribuant au renforcement de l'économie nationale à travers des investissements structurants, et "le trophée de l'impact économique", qui valorisera les entreprises générant un effet tangible sur l'emploi, la croissance et le développement territorial.

Le Forum économique des Marocains du monde est une plateforme dédiée à la valorisation du potentiel économique, humain et stratégique des MDM. Pensé comme un espace d'échanges et de réflexion, il réunit décideurs publics, investisseurs, entrepreneurs et experts autour d'une ambition commune, celle de renforcer la contribution des MDM au développement durable du Maroc.

A travers des conférences, panels et rencontres, le Forum met en lumière les opportunités d'investissement, les mécanismes d'accompagnement et les partenariats innovants.

Il favorise le dialogue direct entre les talents du monde et les acteurs économiques nationaux, créant ainsi des synergies concrètes et durables.