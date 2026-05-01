Maroc: Aéroport Moulay Ali Chérif d'Errachidia - Hausse de plus de 20 % du trafic passagers à fin mars

Le nombre de passagers ayant transité via l'aéroport international Moulay Ali Chérif d'Errachidia durant les trois premiers mois de cette année s'élève à 31.849, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Ce nombre marque une hausse de 20,81% par rapport à la même période de l'année précédente, durant laquelle 26.362 voyageurs ont été accueillis par cet aéroport, précise l'ONDA dans son dernier bilan du trafic aérien.

Pour le seul mois de mars, il a été enregistré une hausse de 17,32% avec 9.996 passagers accueillis, contre 8.520 voyageurs durant le même mois de 2025, précise la même source.

Concernant les mouvements aéroportuaires durant les trois premiers mois de cette année, cette infrastructure aéroportuaire a enregistré 347 mouvements d'avions contre 327 durant la même période de l'année dernière, soit une progression de 6,12%.

Les aéroports du Maroc ont enregistré, à fin mars 2026, un trafic de 8.913.041 passagers, en progression de 11,15% par rapport à la même période de l'année dernière.