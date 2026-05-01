Maroc: Forte présence culturelle espagnole au SIEL

La culture espagnole sera représentée lors de la 31ème édition du SIEL, qui se tient du 1er au 10 mai, à travers un pavillon organisé par l'Institut Cervantes de Rabat, l'ambassade d'Espagne et les ambassades ibéro-américaines accréditées au Maroc.

Ainsi, le programme culturel concocté par l'Institut Cervantes de Rabat, le service culturel de l'ambassade d'Espagne et les ambassades ibéro-américaines au Maroc au titre de leur participation à cette nouvelle édition du SIEL comprend des présentations de livres, des ateliers, des contes, des cours d'espagnol, des tables rondes et des spectacles.

Cette année, l'Institut Cervantes célèbre également la désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre par l'UNESCO, en reconnaissance de l'engagement de la ville en faveur de la promotion de la lecture, du développement de l'édition et de la démocratisation de l'accès au savoir.

L'Institut prend également part à cette édition en collaboration avec d'autres institutions espagnoles, notamment la Casa Mediterráneo et la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée.

La 31e édition du Salon international de l'édition et du livre célèbre le récit du voyage à travers le legs du voyageur marocain Ibn Battouta, avec une participation record de 61 pays et 891 exposants.