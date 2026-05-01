Soudan: Le Ministre de la Justice rencontre le SG de l'Organisation de la Da'wa islamique

30 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre de la Justice, Dr Abdallah Darf, a reçu aujourd'hui dans son bureau le Secrétaire général de l'Organisation de la Da'wa islamique, Dr Ahmed Mohamed Adam, ou il a présenté les activités de l'organisation au Soudan et à l'étranger

Dr Adam a précisé que l'Organisation poursuit sa mission humanitaire, affirmant son retour à son siège principal dans la capitale Khartoum et la poursuite normale de ses activités, malgré les défis au cours de la période passée. Il a également exprimé ses remerciements et son appréciation au gouvernement soudanais pour les facilités et le soutien depuis la création de l'organisation en 1980, soulignant que ce soutien a contribué à la poursuite de sa mission humanitaire et à son action au service des communautés au Soudan et à l'étranger

De son côté, le ministre de la Justice a salué les efforts considérables déployés par l'organisation dans les divers domaines, se félicitant de son retour à son siège principal à Khartoum après les dégâts subis du fait de la guerre.

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