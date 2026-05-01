Soudan: Le Premier ministre informé des activités de la Commission d'aide humanitaire

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a été informé des activités de la Commission d'aide humanitaire et des programmes et projets mis en oeuvre au cours de la période écoulée.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre à Khartoum avec la Commissaire générale à l'aide humanitaire, Mme Salwa Adam Buniya , qui a dit dans un communiqué de presse, qu'elle a présenté au Premier ministre un compte rendu détaillé de l'action humanitaire. Elle a précisé que cette réunion s'inscrivait dans le cadre du transfert progressif de la Commission d'aide humanitaire à la capitale nationale, Khartoum, dans les prochains jours, et a ajouté que tous les points abordés avaient été approuvés.