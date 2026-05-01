Maroc: Coupe du Trône - Tirage au sort

Voici le programme des 16es, des 8es, des quarts et des demi-finales de la Coupe du Trône de football, saison 2024-2025, dont le tirage au sort a eu lieu mardi au Complexe Mohammed VI de Football:
16es de finale
1- Union Touarga - Fath Nador
2- Rachad Bernoussi - FUS Rabat
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3- Renaissance Berkane - Widad Fès
4- Union Yaacoub El Mansour - Maghreb Fès
5- Moghreb Tétouan - Chabab Fath Casablanca
6- KAC Kénitra - Ittihad Tanger
7- AS FAR - Stade Marocain
8- Chabab Atlas Khénifra - COD Meknès
9- Raja Béni Mellal - Wydad Casablanca
10- Raja Casablanca - Jeunesse El Massira
11- Amal Tiznit - Difaa El Jadida
12- Chabab Mohammedia - Jeunesse Ben Guerir
13- Kawkab Marrakech - JS Soualem
14- Hassania Agadir - Moustakbal El Marsa
15- WydadAthletic Serghini - Renaissance Zemamra
16- Olympic Safi - Olympique Dcheira
8es de finale :
17- VM 15 - VM 11
18- VM 8 - VM 5
19- VM 16 - VM 4
20- VM 14 - VM 10
21- VM 6 - VM 3
22- VM 13 - VM 2
23- VM 1 - VM 12
24- VM 7 - VM 9
Quarts de finale :
25- VM 22 - VM 24
26- VM 21 - VM 23
27- VM 19 - VM 20
28- VM 18 - VM 17
- Demi-finales :
29- VM 26 - VM 28
30- VM 27 - VM 25