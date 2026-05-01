Maroc: Coupe du Trône - Tirage au sort

30 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Voici le programme des 16es, des 8es, des quarts et des demi-finales de la Coupe du Trône de football, saison 2024-2025, dont le tirage au sort a eu lieu mardi au Complexe Mohammed VI de Football:

16es de finale

1- Union Touarga - Fath Nador

2- Rachad Bernoussi - FUS Rabat

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3- Renaissance Berkane - Widad Fès

4- Union Yaacoub El Mansour - Maghreb Fès

5- Moghreb Tétouan - Chabab Fath Casablanca

6- KAC Kénitra - Ittihad Tanger

7- AS FAR - Stade Marocain

8- Chabab Atlas Khénifra - COD Meknès

9- Raja Béni Mellal - Wydad Casablanca

10- Raja Casablanca - Jeunesse El Massira

11- Amal Tiznit - Difaa El Jadida

12- Chabab Mohammedia - Jeunesse Ben Guerir

13- Kawkab Marrakech - JS Soualem

14- Hassania Agadir - Moustakbal El Marsa

15- WydadAthletic Serghini - Renaissance Zemamra

16- Olympic Safi - Olympique Dcheira

8es de finale :

17- VM 15 - VM 11

18- VM 8 - VM 5

19- VM 16 - VM 4

20- VM 14 - VM 10

21- VM 6 - VM 3

22- VM 13 - VM 2

23- VM 1 - VM 12

24- VM 7 - VM 9

Quarts de finale :

25- VM 22 - VM 24

26- VM 21 - VM 23

27- VM 19 - VM 20

28- VM 18 - VM 17

- Demi-finales :

29- VM 26 - VM 28

30- VM 27 - VM 25

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