Congo-Kinshasa: Raïssa Malu inscrit le numérique parmi les priorités du système éducatif pour 2026/2030

30 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement, jeudi 30 avril, la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu Dinanga, a présenté une nouvelle feuille de route pour le secteur éducatif en République démocratique du Congo. Après une décennie axée sur l'expansion, la ministre appelle désormais à construire un système « performant, équitable et résilient » à travers six orientations stratégiques, dont la promotion du numérique éducatif.

Dans son allocution, Raïssa Malu a souligné que le système éducatif doit franchir une étape qualitative. Elle a notamment insisté sur la nécessité de passer d'une logique de simple comptabilisation des effectifs scolaires à une garantie réelle des acquis d'apprentissage.

L'enseignant, pilier de la transformation

La ministre a rendu un hommage appuyé aux enseignants, qu'elle place au centre de sa stratégie de réforme.

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« Vous êtes au coeur de cette transformation. Sans votre engagement, aucune réforme ne produira d'impact. La nation vous soutient et compte sur vous », a-t-elle déclaré, tout en rappelant aux parents que l'éducation demeure une responsabilité partagée.

Qualité et numérique : les leviers du changement

Parmi les six orientations dévoilées, la première consiste à recentrer le système sur la qualité des apprentissages. Cela implique :

La disponibilité des manuels et la mise en œuvre effective des programmes

Un accompagnement pédagogique renforcé et des évaluations régulières pour l'amélioration continue

Le déploiement du numérique éducatif comme levier d'accès aux ressources et de soutien aux enseignants.

Raïssa Malu a conclu en s'adressant directement aux élèves et étudiants, affirmant que l'école doit les préparer à « comprendre le monde et à le transformer », jetant ainsi les bases d'une nouvelle citoyenneté congolaise

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