Sénégal: Pèlerinage marial de Popenguine - Saer Ndao prône un engagement collectif pour garantir la sécurité sur les routes

Thiès — Le gouverneur de la région de Thiès Saer Ndao a insisté jeudi, sur l'importance d'un engagement collectif, pour garantir la sécurité sur les routes du pèlerinage marial de Popenguine, prévu du 23 au 25 mai.

"La période sera [marquée par une] forte tension, [avec] beaucoup de déplacements, et nous lançons un appel aux populations pour plus d'engagement [par rapport aux] responsabilités qu'ils doivent prendre sur la route", a dit Saer Ndao.

Il présidait, dans les locaux de la gouvernance de Thiès, une réunion du comité régional de développement (CRD), consacrée au pèlerinage marial de Popenguine, dans le département de Mbour (ouest).

Il a recommandé aux pèlerins de prendre les dispositions nécessaires, face aux nombreuses sollicitations des routes pendant cette période, afin d'atteindre l'objectif "zéro accident".

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Le gouverneur a exhorté les automobilistes et les pèlerins au respect des normes de sécurité routière et à accorder une "priorité absolue aux ambulances".

Pour M. Ndao, c'est dans le respect mutuel et le respect des lois et des règlements que pourront être évacués certaines difficultés.

Il annonce qu'il demandera à la gendarmerie d'être "très rigoureuse" par rapport au respect des normes de sécurité, pour permettre aux fidèles d' "aller faire leur dévotion et rentrer chez eux sains et saufs, sans grosse difficulté".

Saer Ndao considère que le respect mutuel le respect des normes de sécurité constituent la condition sine qua none pour arriver à "zéro accident" lors des grands mouvements de foules, même si, d'habitude, les Sénégalais accordent peu de crédit à cette notion.

Abbé Augustin Sébastien Mamadou DioufLe président du comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine, Abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, a pour sa part, formulé des prières pour un bon déroulement de ce rassemblement religieux annuel.