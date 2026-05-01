Afrique: Les Sénégalais Lamine Ndiaye et Aimé Tendeng remportent avec l'USM Alger la Coupe d'Algérie

1 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'USM Alger dirigé par le technicien sénégalais Lamine Ndiaye et où évolue l'attaquant sénégalais Aimé Tendeng a remporté jeudi la 59e édition de la Coupe d'Algérie en battant pour la deuxième fois consécutive le CR Belouizdad (2-1), jeudi au stade Nelson-Mandela de Baraki à Alger.

Les buts de l'USM Alger ont été inscrits par l'attaquant ivoirien Dramane Kamagaté (22e) et Ahmed Khaldi (43e).

Younes Ouassa (62e) a réduit le score pour le CR Belouizdad.

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L'ancien joueur du Casa sports et du Jaraaf, Aimé Tendeng a joué une bonne partie de la finale.

Arrivé en février 2026 dans la capitale algérienne, l'expérimenté technicien sénégalais Lamine Ndiaye remporte ainsi son premier trophée en Algérie.

En provenance du TP Mazembe en République démocratique du Congo, Lamine Ndiaye avait paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025-2206, avec option de prolongation, succédant à Abdelhak Ben Cheikha, parti en fin janvier dernier.

Ndiaye, ancien milieu de terrain des Lions, a permis à son équipe de se qualifier en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

L'USM Alger va défier en finale le Zamalek d'Egypte, avec l'ambition de s'offrir un nouveau trophée et de décrocher ainsi un doublé historique cette saison. La finale de la coupe de confédération est prévue les 9 mai (aller) l'aller et 16 mai (retour).

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