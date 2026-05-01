Ile Maurice: Un ultime voyage sous les couleurs du seggae

L'émotion était vive hier lors du rapatriement de la dépouille de Ras Natty Baby. Le cercueil du chanteur, de son vrai nom Joseph Nicolas Emilien, est arrivé à l'aéroport SSR à 14 h 30. Proches et amis étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Parmi eux : sa fille Marga Emilien, ses nièces ou encore l'artiste Roshan Boolkah.

À 15 h 30, un cortège funèbre s'est formé et a quitté l'aéroport sous escorte populaire. Des fans du chanteur, brandissant les couleurs rouge, jaune et vert emblématiques du seggae, ont accompagné le convoi dans une atmosphère empreinte de respect et de tristesse.

À 19 h 45, le cortège est arrivé au domicile du chanteur, à Richelieu. Véronique Leu-Govind, junior minister aux Arts et à la culture, et Varock Ravina, commissaire des Arts et de la culture de Rodrigues, étaient présentes pour rendre un dernier hommage à l'artiste natif de Rodrigues. C'est au son de Dans avek mo lamizik que la dépouille a été accueillie.

Marga Emilien, émue, a évoqué un père fort, refusant de se laisser définir par la maladie. Les hommages se poursuivent aujourd'hui dès 10 h 30 à Petite-Rivière.