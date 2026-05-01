Congo-Kinshasa: Lancement de la deuxième phase de vaccination contre la polio à Goma

Le coup d'envoi de la deuxième vague de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été officiellement donné jeudi 30 avril à Goma, au Nord-Kivu. Ciblant les enfants de 0 à 59 mois, cette opération vise à renforcer l'immunité collective dans une province menacée par la circulation de souches dérivées du virus.

Cette phase concerne spécifiquement 19 zones de santé, incluant la ville de Goma ainsi que les territoires de Lubero, Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, qui n'avaient pas été intégrés lors de la première vague.

Une stratégie de riposte face à la menace régionale

Selon Dr Hans Batey, responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) au Nord-Kivu, la proximité avec la province du Maniema, où des cas ont été notifiés, impose une vigilance accrue.

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« En étant limitrophe par le territoire de Walikale, nous devons protéger les enfants du Nord-Kivu. Quand il y a un cas de polio dérivée, l'infection a souvent déjà touché beaucoup d'enfants autour », a-t-il expliqué.

Plus de 2,4 millions d'enfants ciblés

Cette activité vaccinale cible plus de 2 400 000 enfants du Nord-Kivu. Pour des raisons logistiques, l'opération a été scindée en deux étapes :

Antenne de Butembo : La campagne s'est déroulée du 23 au 25 avril.

Antenne de Goma : Les activités de vaccination ont débuté ce 30 avril et se poursuivront jusqu'au 2 mai.

Les autorités sanitaires du Nord-Kivu rappellent que cette campagne vient compléter la vaccination de routine pour offrir une protection maximale aux nouveau-nés et aux jeunes enfants contre cette maladie invalidante.