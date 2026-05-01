Tunisie: Littérature/ Quand le monde dort - Le plaidoyer humaniste de Francesca Albanese à la FILT

TUNIS — Invitée d'honneur de la 40e Foire internationale du livre de Tunis (FILT), la Rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, a présenté son ouvrage, « Quand le monde dort : Récits, voix et blessures de la Palestine », un récit humain consacré aux blessures de la guerre et à la mémoire palestinienne.

Dans le cadre de la Foire, le livre a fait l'objet d'une conférence suivie d'une séance de dédicace. Installée en Tunisie, l'autrice a également accordé un entretien à l'agence TAP dans lequel elle revient sur les motivations de cet ouvrage, son rapport au droit international et sa volonté de « réveiller une conscience qui dort ».

Un récit humain contre l'indifférence

Quand le monde dort se veut un témoignage direct contre l'indifférence internationale. Traduit dans plusieurs langues, l'ouvrage bénéficie d'une nouvelle édition française parue chez Cérès Éditions (264 pages) en avril, marquant ainsi son ancrage éditorial en Tunisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ouvrage rassemble des récits de Palestiniens affectés par la guerre et l'occupation. « L'esprit de la Palestine vit dans les récits qui peuplent ses rues », souligne la présentation de l'ouvrage, évoquant « la dignité face à la souffrance, la beauté au coeur du désastre, la vérité derrière les murs ».

Le texte donne la parole à des civils, soignants, artistes et intellectuels à travers des témoignages humains : « une enfant tuée à Gaza, un chirurgien marqué par l'horreur dont il a été témoin, une artiste exilée, un penseur juif brisé par l'apartheid ».

Expliquant son besoin de « ne pas cacher, ne pas nier, ne pas effacer l'humanité trahie, blessée » rencontrée dans son travail autour de la Palestine, Francesca Albanese précise : « Il y a tellement de beauté qui se perd même dans l'obscurité de la documentation des violations du droit international ».

Le droit accessible à tous

Interrogée sur son choix du récit plutôt que de l'essai politique ou juridique, Francesca Albanese défend « un récit juridique à 100 %, mais écrit de façon accessible », à distance des « rapports techniques très juridiques » rédigés dans le cadre des Nations Unies.

« Mon intérêt, c'est la divulgation et pas l'autocélébration », lance-t-elle, expliquant vouloir replacer le droit dans la vie quotidienne. « Le droit est un outil de tous et toutes, et on le sous-estime, on l'ignore, et cela a un prix », ajoute-t-elle.

L'ouvrage se présente ainsi comme « un livre hybride » mêlant récit personnel, réflexion historique et interrogation juridique, avec « un message politique » centré sur « le besoin de réveiller la conscience qui dort » et « de ne pas cacher l'humanité ».

Entre témoignages poignants et rigueur juridique, cet opus appelle à une prise de conscience mondiale face à la réalité palestinienne.

Rôle des intellectuels et ancrage tunisien

Évoquant la figure de l'intellectuel définie par Edward Said, elle défend la nécessité de « dire la vérité au pouvoir, même lorsque cette vérité fait mal ».

L'autrice explique avoir porté ce projet d'écriture depuis plusieurs années afin de répondre à « la confusion des récits » entourant la question palestinienne et d'expliciter les mécanismes d'occupation et de déshumanisation.

Certaines parties de l'ouvrage ont été pensées et écrites en Tunisie, où elle réside depuis près de quatre ans. Comme les autres rapporteurs spéciaux des Nations Unies, elle exerce son mandat à titre bénévole, dans le cadre d'un statut conçu pour garantir l'indépendance des experts onusiens.

Humanité, mémoire et Palestine

Interrogée sur ce que la littérature permet d'exprimer que les rapports officiels ou le langage politique ne transmettent pas toujours, Francesca Albanese répond : « la vie humaine, la souffrance, la destruction du passé, du présent et du futur ». « On doit voir l'autre dans chaque action qu'on mène ou dans chaque omission », ajoute-t-elle, estimant que cet enseignement dépasse la seule Palestine.

L'ouvrage est accompagné d'une couverture réalisée par l'artiste palestinienne Malak Mattar. Un chapitre du livre est consacré à cette artiste originaire de Gaza et à son parcours sous l'occupation et la guerre.

L'oeuvre de couverture, intitulée You and I, est inspirée d'un poème du poète palestinien Mourid Barghouti dédié à son épouse, l'écrivaine égyptienne Radwa Ashour, scellant ainsi un lien profond entre art, amour et résistance.