Togo: Que l'excellence demeure le repère de tous

À l'occasion de la Fête internationale du Travail, célébrée ce vendredi 1er mai - jour férié au Togo -, le président du Conseil Faure Gnassingbé a adressé un message de voeux aux travailleurs togolais via ses réseaux sociaux.

« Bonne fête du travail à tous nos concitoyens. Je salue l'esprit du sacrifice et du dévouement de nos vaillants travailleurs, qui concourent à la construction de notre cité commune. Que la culture de l'excellence et du résultat demeure le repère de tous les secteurs socioprofessionnels de notre pays », a écrit le chef du gouvernement.

Un message sobre, qui rend hommage à l'ensemble des Togolais qui, chaque jour, par leur travail et leur engagement, contribuent à bâtir le Togo de demain.