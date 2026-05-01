Afrique: Ethiopian Airlines saluée pour son rôle dans la construction nationale et le développement des liaisons au cours de ses 80 ans d'existence

Addis Ababa — Ethiopian Airlines est une institution prestigieuse qui joue un rôle important dans la construction de la nation et le renforcement des liaisons de l'Éthiopie avec le reste du monde, ont déclaré des ministres lors d'une table ronde organisée à l'occasion du 80e anniversaire de la compagnie aérienne.

Une table ronde organisée à l'occasion du 80e anniversaire de la compagnie aérienne a réuni le ministre des Finances Ahmed Shide, le ministre de la Planification et du Développement Fitsum Assefa et le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie Eyob Tekalign, ainsi que des invités.

S'exprimant lors de cette table ronde, le ministre des Finances Ahmed Shide a décrit Ethiopian Airlines comme une grande entreprise commerciale publique qui a obtenu des résultats exceptionnels et connu un succès durable pendant de nombreuses années.

Il a déclaré que la compagnie aérienne avait contribué au développement politique, social et économique de l'Éthiopie, tout en favorisant les relations diplomatiques et en renforçant les liens internes.

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La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a déclaré qu'Ethiopian Airlines était un symbole de fierté nationale et un élément clé de la construction de l'État.

Elle a ajouté que la compagnie aérienne reflétait l'identité commune des Éthiopiens et témoignait des capacités et de l'excellence du secteur aérien, non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble.

Le ministre de la Planification et du Développement a également souligné qu'Ethiopian Airlines jouait un rôle majeur dans le commerce et la création d'emplois, notamment grâce à sa part importante dans les exportations de services.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, a déclaré que la compagnie aérienne jouait un rôle majeur dans l'économie nationale, les infrastructures, les exportations et la diplomatie.

Il a décrit Ethiopian Airlines comme un pilier du commerce extérieur dans le secteur des services et a souligné qu'elle continuait d'investir pour l'avenir.