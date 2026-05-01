Afrique de l'Est: L'Éthiopie intensifie ses efforts diplomatiques pour promouvoir le commerce, l'investissement et son rôle de leader régional

Addis Ababa — L'Éthiopie a intensifié ses activités diplomatiques ces dernières semaines, renforçant ainsi sa position dans les domaines du commerce, de l'investissement et du leadership régional grâce à une série de visites de haut niveau, d'accords bilatéraux et de forums internationaux, selon Nebiat Getachew, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Lors d'un point presse sur les récentes activités diplomatiques, l'ambassadeur Nebiat a déclaré que l'Éthiopie menait des efforts diplomatiques coordonnés visant à préserver les intérêts nationaux tout en renforçant la position du pays dans les affaires régionales, continentales et mondiales.

Il a noté que des dirigeants du Burundi, du Libéria, du Soudan du Sud et du Mozambique avaient effectué des visites de travail officielles en Éthiopie ces dernières semaines, au cours desquelles ils ont discuté du renforcement des liens bilatéraux et de l'élargissement de la coopération avec le Premier ministre Abiy Ahmed.

Selon M. Nebiat, ces visites ont abouti à la conclusion de multiples accords bilatéraux et protocoles d'accord visant à approfondir la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, du tourisme, de la technologie et d'autres secteurs stratégiques.

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Il a ajouté que les délégations en visite avaient également découvert les initiatives nationales phares de l'Éthiopie, notamment le programme Green Legacy, la plateforme d'identité numérique Fayda et les efforts croissants du pays en matière de transformation numérique, y compris l'intelligence artificielle.

M. Nebiat a souligné que l'Éthiopie avait mis en avant ses progrès en matière de souveraineté alimentaire, de modernisation agricole et d'initiatives de développement locales conçues pour renforcer la productivité et la résilience économique.

Il a par ailleurs souligné que l'Éthiopie avait accueilli plusieurs hauts représentants internationaux au cours de cette période, notamment l'envoyé spécial de la Chine pour la Corne de l'Afrique, ainsi que des hauts responsables et des ministres des Affaires étrangères du Portugal, de l'Union européenne, de l'Autriche, du Bangladesh, de la République tchèque et de la Suède.

« Ces engagements ont permis à l'Éthiopie d'affirmer clairement sa position sur les questions régionales et mondiales tout en renforçant ses partenariats diplomatiques et économiques », a déclaré M. Nebiat.

Dans le cadre de sa diplomatie économique, l'Éthiopie a accueilli le Forum des affaires UE-Éthiopie 2026 et un forum des affaires dédié à l'Éthiopie et à la République tchèque, tous deux visant à élargir les partenariats commerciaux et à attirer les investissements étrangers.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a également effectué des visites officielles en Suède et en Norvège, où il s'est entretenu avec des responsables gouvernementaux et des dirigeants d'entreprises au sujet du renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, des énergies renouvelables, de la transformation agricole, de la technologie et du tourisme.

M. Nebiat a réaffirmé que l'Éthiopie continuait à recourir à la diplomatie pour ouvrir de nouvelles perspectives en matière de commerce et d'investissement, en particulier dans les secteurs stratégiques liés à la transformation économique et à la croissance du secteur privé.

Sur le plan continental, il a souligné que l'Éthiopie avait joué un rôle de premier plan dans la paix et la sécurité en Afrique, notamment dans le cadre de ses responsabilités en tant que présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.

Il a ajouté que l'Éthiopie avait activement collaboré avec les États membres sur les questions de paix et de sécurité régionales.

Selon M. Nebiat, les récentes initiatives diplomatiques bilatérales et multilatérales de l'Éthiopie reflètent une approche proactive et multidimensionnelle de la politique étrangère visant à renforcer les partenariats stratégiques, à faire progresser les priorités nationales en matière de développement et à renforcer la voix du pays dans les affaires régionales et mondiales.