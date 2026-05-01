Ethiopie: « Le quartier d'Arada, autrefois délaissé, s'est transformé en un espace urbain moderne », déclare le Premier ministre Abiy

30 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en avant la transformation du quartier d'Arada à Addis-Abeba, soulignant qu'une zone autrefois considérée comme négligée et dangereuse a désormais été réaménagée en un espace urbain moderne.

Il a insisté sur une vision nationale plus large, affirmant que l'Éthiopie n'est pas seulement une aspiration, mais un pays en pleine construction.

Partageant son message sur les réseaux sociaux, il a déclaré : « Pour nous, l'Éthiopie n'est pas seulement un rêve à envisager, c'est une réalité à construire. Nous bâtissons une nation saine, résiliente et pleine de promesses pour les générations futures, qui soit également un leader en Afrique et un concurrent redoutable sur la scène internationale. Jour après jour, nous continuons à transformer cette promesse en réalité. »

Selon lui, les efforts de développement en cours visent à bâtir une nation plus saine et plus résiliente, offrant de solides perspectives aux générations futures, et à positionner l'Éthiopie comme un acteur compétitif en Afrique et au-delà.

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Il a ajouté que cette vision se concrétise progressivement grâce aux progrès constants réalisés jour après jour.

Lire l'article original sur ENA.

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