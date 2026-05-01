Tunisie: Clôture de l'exercice militaire Tuniso-américain 'African Lion 2026'

L'exercice militaire « African Lion 2026 » s'est achevé mercredi à Bizerte, en présence de hauts responsables militaires et civils tunisiens et américains ainsi que de plusieurs observateurs militaires venus de pays frères et amis.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a relevé que la 22e édition de cet exercice conjoint tuniso-américain que la Tunisie abrite, en partie, pour la neuvième année consécutive, a permis d'atteindre les objectifs fixés en ce qui concerne la planification, l'exécution des opérations et le soutien logistique.

Cette nouvelle édition a, également, permis à l'ensemble des participants de renforcer leurs compétences, de développer leurs capacités et d'améliorer leur aptitude à travailler en commun, en plus de l'optimisation de la coordination multilatérale pour mieux répondre aux risques et menaces non conventionnels et aux crises transfrontalières.

Il convient de rappeler que l'exercice « African Lion 2026 » a démarré le 13 avril courant, avec la participation de plus de 500 militaires, membres de armées tunisienne et américaine, en plus des observateurs étranger.

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L'exercice comprenait des entrainements combinés terrestres, aériens et navals ainsi que des exercices pratiques dans plusieurs domaines, notamment le renseignement de terrain, la lutte contre les engins explosifs, l'entraînement opérationnel, le soutien sanitaire, l'intégration air-sol et la défense cybernétique.