Algérie: Naftal lancera prochainement une plateforme numérique pour l'acquisition de pneumatiques

ALGER — Le Président-directeur général (PDG) de la société Naftal, Djamel Cherdoud, a annoncé jeudi, le lancement prochain d'une plateforme numérique intégrée dédiée à l'enregistrement des demandes des clients en pneumatiques, en vue de faciliter leur acquisition de manière "fluide, organisée et transparente" et de lutter contre le phénomène de spéculation dans ce domaine, indique un communiqué de la société.

Lors d'une rencontre tenue au siège de la société avec le président de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, consacrée à "l'examen des voies de renforcement de la coopération et de la coordination au mieux de l'intérêt du consommateur, et à la garantie de la disponibilité des pneumatiques sur le marché national", M. Cherdoud a précisé que le lancement de cette plateforme se veut "une étape stratégique traduisant l'orientation de Naftal vers la modernisation de ses services, à même de faciliter le processus d'acquisition de manière fluide et organisée, et d'assurer la transparence des transactions afin de juguler le phénomène de spéculation".

Cette initiative contribuera également à "améliorer le suivi des demandes et à répondre aux préoccupations des citoyens dans des délais raisonnables, en phase avec la démarche de numérisation adoptée par l'entreprise, et en vue de renforcer la confiance des consommateurs dans ses services", a-t-il soutenu.

Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part des cadres dirigeants de Naftal, M. Cherdoud a souligné que l'entreprise "mobilise l'ensemble de ses ressources humaines et logistiques pour satisfaire les besoins du marché national en pneumatiques".

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Et d'ajouter que l'entreprise "a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre d'un plan d'approvisionnement efficace reposant sur la mise à disposition de pneumatiques de catégorie +Premium+, alliant qualité et prix compétitif", contribuant ainsi à renforcer la sécurité routière et à réduire les accidents de la circulation, selon la même source.

Cette rencontre a également été l'occasion pour l'APOCE de prendre connaissance du plan adopté par Naftal pour l'approvisionnement du marché national en pneumatiques, via les grands centres de stockage répartis à travers les différentes wilayas du pays.

De son côté, M. Zebdi a assuré que Naftal est largement reconnue comme étant un partenaire fiable, insistant, dans le même temps, sur l'importance de renforcer la communication, afin d'éclairer l'opinion publique sur le processus d'approvisionnement du marché national en pneumatiques et l'organisation de leur distribution, de manière à garantir leur disponibilité et leur qualité au profit du consommateur algérien, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont, en outre, appelé les clients à signaler, dans un esprit de civisme et de responsabilité sociale, "toutes les pratiques et transactions suspectes, et les tentatives de spéculation ciblant le consommateur à travers la création d'une pénurie artificielle", tout en réaffirmant la poursuite de la coordination et de la concertation afin d'améliorer les mécanismes d'approvisionnement et de distribution, et de renforcer la transparence et la qualité du service.