Algérie: Alger en liesse après le 10e sacre de l'USMA

ALGER — La nuit algéroise s'est embrasée au rythme des chants et des klaxons après le sacre de l'USM Alger, vainqueur de la 59e Coupe d'Algérie face au CR Belouizdad (2-1), jeudi au stade Nelson-Mandela de Baraki.

Les coéquipiers de Brahim Benzaza, qui partageaient jusque-là la première place des clubs vainqueurs de l'épreuve avec leur adversaire du jour (9 coupes chacun), ont décroché une "Décima" historique qui a transformé la capitale en un immense théâtre de célébrations populaires.

Klaxons assourdissants, fumigènes illuminant la nuit, drapeaux rouge et noir brandis aux fenêtres : la capitale s'est transformée en une immense scène de fête.

De Bab El-Oued à Soustara, en passant par la place des Martyrs, 1er-Mai et d'autres quartiers, une marée humaine a envahi les artères, chantant à la gloire des héros du soir, l'Ivoirien Dramane Kamagaté et Ahmed Khaldi, "bourreaux" du CRB.

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Les youyous fusaient des balcons, les chants résonnaient à chaque coin de rue et la joie collective semblait ne plus avoir de limites.

Ce succès face au Chabab n'a fait qu'ajouter une dimension supplémentaire à la rivalité entre les deux clubs de la capitale. L'USMA a remporté la "belle", s'adjugeant une quatrième Coupe d'Algérie aux dépens du Chabab, lors de leur septième finale commune dans cette compétition, confirmant ainsi sa suprématie dans les grands rendez-vous face à son voisin.

Dans les rues, cette statistique n'a échappé à personne : elle a été reprise en choeur par les supporters, fiers de voir leur équipe prendre l'ascendant dans ce duel historique.

Entre chants taquins adressés au rival et démonstration de ferveur, la fête n'a plus de limites, mêlant passion, fierté et espoir d'un doublé qui fait déjà rêver tout le peuple rouge et noir, car les supporters de l'USMA pourraient en effet célébrer un second trophée, à l'occasion de la finale de la Coupe de la Confédération africaine face aux Egyptiens du Zamalek, les 9 et 16 mai à Alger (aller) et au Caire (retour).