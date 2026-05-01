Algérie: Les modalités d'acquisition des moutons via la plateforme numérique fixées

ALGER — Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a fixé, jeudi, les modalités d'acquisition et de choix des moutons de l'Aïd El-Adha pour l'année 2026, et ce, à l'issue de l'inscription via la plateforme nationale adhahi.dz, dédiée à la réservation et à la vente de moutons importés.

A ce titre, les personnes inscrites sur la plateforme reçoivent un SMS mentionnant la date, l'heure et le lieu de retrait du mouton, afin de les orienter vers les points de vente les plus proches de leur lieu de résidence, selon un ordre chronologique et en fonction de la disponibilité des bêtes de sacrifice dans chaque wilaya et point de vente, précise le ministère dans un communiqué.

Concernant le choix, le ministère a indiqué que les moutons proposés ont été sélectionnés et soumis à des contrôles vétérinaires, et que les citoyens peuvent choisir directement leur mouton dans les points de vente le jour du retrait, dans un souci de transparence. Un code QR apposé sur la boucle d'identification du mouton est également scanné afin de l'associer à l'identité de l'acheteur.

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S'agissant du paiement, le ministère a rappelé les trois options proposées, à savoir en espèces (50.000 DA), par TPE au prix de 49.000 DA (une réduction de 1000 DA) ou en ligne au prix de 48.000 DA (une réduction de 2000 DA).

Le ministère a réaffirmé son engagement à garantir l'organisation et la transparence de l'opération, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à permettre aux citoyens d'acquérir des moutons de sacrifice à des prix abordables.