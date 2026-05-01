Tunisie: Nabeul - Barrages remplis à 100 %, aucune coupure d'eau prévue cet été

Le taux de remplissage des barrages dans le gouvernorat de Nabeul a atteint 100 %, assurant une situation hydrique stable et sans risque de coupures d'eau durant l'été 2026, a affirmé le chef du service des eaux et de l'équipement rural au Commissariat régional au développement agricole (CRDA), Jalel Rabhi.

Intervenant jeudi sur les ondes de Diwan FM, en marge des travaux du Conseil régional de l'eau tenu au siège du gouvernorat de Nabeul, le responsable a précisé que les précipitations enregistrées ont dépassé de 39 % la moyenne annuelle calculée sur les quinze dernières années.

Selon les données présentées, la capacité de stockage des grands barrages de la région s'élève à 48 millions de mètres cubes, tandis que

celle des barrages collinaires atteint environ 24 millions de mètres cubes. Les lacs collinaires totalisent, quant à eux, près de 4 millions de mètres cubes.

Grâce à ce stock hydrique jugé exceptionnel, aucune perturbation de l'approvisionnement en eau n'est anticipée durant la saison estivale, a assuré Rabhi, qualifiant la situation actuelle d'« sûre » au regard des importantes précipitations enregistrées.