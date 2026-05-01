Algérie: CNR-BDL - Signature d'un avenant à une convention-cadre pour améliorer la qualité des services au profit des retraités

30 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par CNR

ALGER — La Caisse nationale des retraites (CNR) a signé un avenant à une convention-cadre avec la Banque de développement local (BDL), dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services fournis aux retraités et ayants-droit, a indiqué, jeudi, un communiqué de la CNR.

"Dans le cadre de sa démarche continue visant à améliorer la qualité des services au profit des retraités et ayants-droit, la CNR a conclu un avenant à une convention-cadre avec la BDL", précise le communiqué.

Cette initiative intervient, selon la même source, "en réponse à une vision commune tendant à améliorer le pouvoir d'achat des retraités et à faciliter leur accès aux différents produits bancaires à des conditions préférentielles et à des procédures simplifiées, en mettant l'accent sur la numérisation et la rapidité de traitement".

Cette convention prévoit "un ensemble d'avantages, notamment l'octroi de crédits à la consommation et de crédits immobiliers à des conditions préférentielles, qu'ils soient proposés sous leur forme classique ou islamique, avec des taux d'intérêt étudiés et des délais de remboursement flexibles pouvant aller jusqu'à 35 ans".

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La convention, poursuit la source, "inclut le financement de l'acquisition de logements neufs et de travaux de rénovation, ainsi que l'achat de véhicules et de biens produits localement, avec une possibilité de couverture pouvant atteindre 90 % de la valeur du financement, selon des conditions tenant compte de la capacité de remboursement".

Dans le cadre de la facilitation des procédures, "des délais de traitement rapides des dossiers ont été adoptés, ne dépassant pas trois jours pour les crédits à la consommation et 15 jours pour les crédits immobiliers et les crédits automobiles, reflétant ainsi l'engagement des deux parties à améliorer l'expérience des bénéficiaires".

La convention prévoit également "le renforcement de l'utilisation des services numériques, en permettant aux bénéficiaires de recourir au paiement électronique et aux services bancaires à distance, garantissant davantage de flexibilité et de sécurité dans les transactions financières".

Ce partenariat stratégique "confirme la volonté de la CNR et de la BDL de développer des services modernes et intégrés, contribuant à améliorer le pouvoir d'achat des retraités et à faciliter leur quotidien", conclut la même source.

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