Algérie: Festival du film méditerranéen d'Annaba - Une 6e édition 'exceptionnelle à tous points de vue'

ANNABA — Le commissaire du festival du film méditerranéen d'Annaba, Mohamed Allal, a estimé, jeudi lors d'une conférence de presse, que la 6ème édition de cet événement était "exceptionnelle à tous points de vue", d'autant qu'elle a réussi à transformer la ville d'Annaba en "pôle du cinéma méditerranéen" et en "espace d'échange d'expériences entre créateurs".

M. Allal a ajouté, lors de cette conférence de presse animée à l'hôtel Seybouse International d'Annaba quelques heures avant la clôture de cet événement, que le festival a "dépassé le cadre d'un événement artistique pour s'imposer en plateforme culturelle et en passerelle de rapprochement entre les peuples, tout en renforçant la position du cinéma algérien sur la scène méditerranéenne et internationale".

Présentant le bilan de cette édition, le commissaire du festival s'est félicité du "succès des initiatives culturelles qui ont accompagné cet événement, dès lors qu'elles ont ouvert des perspectives prometteuses pour les jeunes talents".

Ce succès, a-t-il ajouté, "fruit de cinq mois de préparatifs intensifs, a couronné un immense travail collectif".

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Il a également considéré que l'interaction du public et la joie vécue par les familles et les habitants de la ville, y compris dans les rues, sont le "le plus grand et le véritable acquis de ce festival".

Le commissaire du festival a renouvelé, en clôture de sa conférence, ses "remerciements au ministère de la Culture et des Arts, aux autorités locales, en particulier au wali d'Annaba, Abdelkrim Lamouri, ainsi qu'aux partenaires économiques et aux différents services qui ont contribué à sécuriser et à réussir ce rendez-vous culturel important".

Il convient de noter que cette édition, marquée par une large participation internationale, et par des ateliers de formation et de nombreuses activités culturelles associées, sera couronnée par la remise des prix aux oeuvres lauréates lors de la cérémonie de clôture prévue dans la soirée de jeudi au théâtre régional Azzedine-Medjoubi.