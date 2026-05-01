Algérie: Signature d'un accord de partenariat pour la fourniture de 800 wagons-remorques pour le transport du phosphate

30 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par SNTF

ALGER — La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a signé, jeudi à Alger, un accord de partenariat avec l'Entreprise nationale de construction de matériels et d'équipements ferroviaires (FERROVIAL), portant sur la fourniture de 800 wagons-remorques destinés au transport de phosphate sous toutes ses formes à travers la ligne minière Est, indique un communiqué de la société.

Cet accord stratégique s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour l'exploitation de la ligne minière Est s'étendant de Djebel Onk, en passant par Bled El Hadba et Tébessa jusqu'à Annaba, ainsi que le renforcement des capacités logistiques de transport, notamment en matière de transport de produits miniers.

Il vise à fournir 800 wagons-remorques dédiés au transport du phosphate sous toutes ses formes à travers la ligne, ce qui permettra de transporter 13,6 millions de tonnes par an, ajoute le communiqué.

La première livraison des wagons est prévue à partir du mois de juillet prochain, et l'opération se poursuivra jusqu'à la livraison totale des wagons avec la mise en service de la ligne ferroviaire à la fin de l'année 2027, lit-on dans le communiqué.

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Cet accord s'inscrit dans le cadre des grands efforts nationaux visant à renforcer l'intégration entre les secteurs du transport ferroviaire et de l'industrie en Algérie, contribuant ainsi au soutien du développement économique national et à la promotion du produit local, précise le communiqué.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la direction générale de la SNTF, sous la supervision de son directeur général, Adj Bouaouni et du directeur général de FERROVIAL, Mounir Abbès, en présence du directeur général du secteur public marchand au ministère de l'Industrie, Mohamed Mekkati, ainsi que d'un nombre de directeurs centraux et de cadres des deux sociétés.

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