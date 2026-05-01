Tunisie: Salaires, primes, retraites - Ce qui change concrètement dès 2026

Le Journal officiel de la République tunisienne publié, jeudi 30 avril 2026, comprend plusieurs décrets d'application (n° 66 à 69 de l'année 2026) fixant le salaire minimum garanti agricole et non agricole et l'augmentation salariale dans les secteurs régis par le code du travail pour les années 2026, 2027 et 2028, tout en mentionnant que ces augmentations s'appliquent sur les pensions de retraite.

Le décret n° 66 de l'année 2026 fixe le salaire minimum garanti agricole pour les travailleurs âgés de 18 ans et plus à 21,336 dinars par jour de travail effectif à compter du 1er janvier 2026, à 22,400 dinars à compter du 1er janvier 2027 et à 23,520 dinars à compter du 1er janvier 2028.

Il a également été décidé d'accorder aux travailleurs agricole spécialisés une « prime de technicité » d'un montant de 1,138 dinars par journée pour les travailleurs spécialisés en 2026, de 1,195 dinars en 2027 et de 1,255 dinars en 2028.

Pour les travailleurs qualifiés, cette prime est de 2,140 dinars en 2026, 2,247 dinars en 2027 et 2,359 dinars en 2028.

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Cette prime s'ajoute au salaire minimum agricole garanti pour chaque journée de travail nécessitant une spécialisation ou une qualification.

Le même décret stipule que les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contre partie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum garanti agricole et des sanctions sont prévues contre les employeurs contrevenants.

L'augmentation du salaire minimum agricole garanti s'applique aux pensions de retraite servies par la caisse nationale de sécurité sociale.

Pour les secteurs non agricoles, le décret n° 67 de l'année 2026 a fixé le salaire minimum garanti dans plusieurs professions régis par le code du travail pour les employés âgés de 18 ans et plus, à 554,736 dinars par mois pour un régime de 48 heures par semaine et à 470,251 dinars pour un régime de 40 heures, avec une augmentation en 2027 à 582,400 dinars et 493,304 dinars respectivement, puis à 611,520 dinars et 517,571 dinars en 2028.

Le salaire minimum à l'heure a été fixé à 2,667 dinars (pour le régime de 48 heures) et 2,713 dinars (pour le régime de 40 heures) en 2026, avec des augmentations progressives à 2,800 et 2,846 dinars en 2027, puis à 2,940 et 2,986 dinars en 2028.

Ce salaire minimum inclut une indemnité temporaire supplémentaire, avec des augmentations pour les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement permettant de percevoir le salaire minimum garanti.

Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85 pc de celui perçu par un travailleur plus âgé.

Le décret stipule également que les employés dont le salaire global (y compris les primes) est égal ou supérieur au nouveau salaire minimum ne bénéficient pas de ces augmentations, précisant qu'ils s'appliquent aux pensions de retraite.

D'autre part, le décret n° 68 de l'année 2026 prévoit une augmentation annuelle de 5 pc des salaires de base, des primes de transport et de présence dans les secteurs non agricoles liés aux conventions collectives sectorielles pour les années 2026, 2027 et 2028.

L'augmentation pour l'année 2026 est calculée sur la base des dernières grilles de salaires annexées, alors que les augmentations pour les années 2027 et 2028 sont calculées sur les salaires majorés au titre de l'année précédente.

Le même décret prévoit l'application de ces augmentations à tous les employeurs et travailleurs concernés par les conventions collectives sectorielles sur l'ensemble du territoire, y compris pour les employés percevant des salaires supérieurs aux salaires de base fixés, à l'exception des entreprises ayant accordé des augmentations générales équivalentes ou supérieures à ces taux durant la même année.

Concernant les secteurs non agricoles, régis par le code du travail et non couverts par les statuts particuliers ou par des conventions collectives sectorielles, le décret n° 69 de l'année 2026 a prévu une augmentation des salaires de base selon les catégories professionnelles.

Les augmentations pour les agents d'exécution (à l'exception de ceux soumis au salaire minimum) varient entre 36 et 46 dinars par mois en 2026 (pour un régime de 48 heures) avec des augmentations progressives en 2027 et 2028.

Pour les agents de maîtrise, l'augmentation est d'environ 53 dinars par mois et pour les cadres, environ 69 dinars en 2026, avec des augmentations progressives.

Des majorations salariales ont été fixées pour le régime de 40 heures par semaine ainsi que des augmentations pour le travail rémunéré à l'heure selon les critères liés à la compétence professionnelle, au type de travail et au salaire précédent.

Le décret stipule que les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement bénéficient d'augmentations calculées selon les critères de la production normale.

Ces décrets soulignent l'orientation de l'État vers des majorations salariales progressives et globales pour les différentes catégories de travailleurs en vue de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et d'atteindre un minimum d'équilibre social, en tenant compte des spécificités de chaque secteur et des contraintes économiques.