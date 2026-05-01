Afrique: L'Espérance de Tunis cale dans le Clasico et laisse le Club Africain seul aux commandes

L'Espérance sportive de Tunis a laissé passer une chance en or. Incapables de trouver la faille face au CS Sfaxien (0-0), ce jeudi au stade de Radès, les « sang et or » ont concédé un nul qui les empêche de rejoindre le Club Africain en tête du classement. Au lendemain du faux pas inattendu des clubistes au Kef face à l'AS Soliman, les hommes de Patrice Beaumelle avaient l'occasion de recoller parfaitement à la première place. Au lieu de cela, ils restent scotchés à deux longueurs, avec un goût d'inachevé.

Le Clasico a tenu toutes ses promesses en termes d'intensité, mais c'est bien l'assistance vidéo à l'arbitrage qui s'est invitée comme l'actrice principale de ce duel. La technologie a été sollicitée à plusieurs reprises, frustrant tour à tour les deux camps.

En première mi-temps, l'attaquant espérantiste Florian Danho pensait avoir débloqué la situation, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu après vérification vidéo. Le scénario s'est reproduit en sens inverse peu de temps après, lorsque le CS Sfaxien a vu, lui aussi, une réalisation refusée pour le même motif. Une symétrie qui a fini par figer le tableau d'affichage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Entre ces coups de théâtre technologiques, l'Espérance obtient un penalty en or, une occasion rêvée pour prendre l'avantage. Mohamed Amine Tougai échoue à le transformer. Un échec qui pèsera lourd dans la balance et qui résume à lui seul l'inefficacité offensive espérantiste.

Si l'Espérance n'a pas gagné, elle peut remercier son jeune portier Amenallah Memmiche. Lancé à la place du titulaire Bechir Ben Said, le gardien a réalisé une parade décisive qui a empêché le CSS de prendre l'avantage. Un arrêt qui a sauvé le point du match nul et préservé les espoirs pour la suite de la course au titre.

L'Espérance (57 pts) reste à deux longueurs du leader clubiste, tandis que le CS Sfaxien (53 pts) conserve sa troisième place tout en perdant mathématiquement du terrain.

Pendant ce temps, à l'autre extrémité du gouffre, dans la course au maintien, l'AS Marsa a parfaitement négocié son opération sauvetage au stade du Kram. Un but précoce de l'attaquant Youssouf Dao, inscrit dès la 16e minute, a suffi pour dominer une ES Zarzis amorphe (1-0). Une victoire étriquée mais capitale qui offre une bouffée d'oxygène aux banlieusards du nord, leur permettant de distancer la zone rouge avec désormais 31 points.

Dans le même temps, l'Olympique de Béja a réalisé une excellente opération dans l'optique du maintien en prenant le meilleur sur le CA Bizertin (1-0) grâce à un penalty d'Islem Chalghoumi transformé dès la 12e minute. Ce court mais précieux succès permet aux Béjaois de totaliser 28 points et de conserver un mince espoir, tout en maintenant leurs adversaires du jour dans une position inconfortable.

Enfin, à Kairouan, l'US Ben Guerdane est venue jouer un mauvais tour à une JS Kairouanaise déjà enfoncée. Le but de Mustapha Samb à la 39e a suffi au bonheur des Sudistes, qui grimpent à la 9e place avec 34 points, s'éloignant définitivement des trbulences. Pour la JSK, dernière avec 24 points, chaque journée ressemble un peu plus à une agonie silencieuse.