Afrique: La Tunisie alerte à la FAO sur les risques pour la sécurité alimentaire mondiale

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la Tunisie en Italie, représentant permanent adjoint auprès des organisations des Nations unies à Rome, Mohamed Hédi Chihaoui, a mis en garde contre la gravité de la situation au Moyen-Orient et contre les répercussions de la fermeture du détroit d'Ormuz sur le commerce international, en particulier sur la sécurité alimentaire mondiale.

Chihaoui prononçait le mot de la Tunisie, lors d'une session d'urgence de de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), siégeant à Rome, selon un communiqué publié jeudi par l'ambassade de Tunisie à Rome.

Il a fait noter que la crise que traverse la région a engendré de graves répercussions sur la stabilité régionale, la navigation maritime et l'économie mondiale, notamment en ce qui concerne la sécurité et les prix de l'énergie et des denrées alimentaires et les chaînes d'approvisionnement.

A cet effet, le diplomate a réaffirmé la position de la Tunisie en faveur d'un dialogue sérieux et des moyens pacifiques permettant de réagir rapidement en vue d'apaiser les tensions et mettre fin à l'escalade.

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Il a mis en avant l'attachement de la Tunisie à la solidarité internationale pour surmonter cette période difficile.

Il est à noter que la FAO a tenu une session d'urgence consacrée à l'examen des répercussions des perturbations survenues sur les chaînes d'approvisionnement dans la région du Golfe et du blocage des principales voies maritimes sur la sécurité alimentaire et l'agriculture à l'échelle mondiale.

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