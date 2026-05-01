Tunisie: Alerte météo en Tunisie - Fortes pluies et orages attendus vendredi dans ces régions

L'Observatoire tunisien de la météo et du climat a mis en garde contre une situation météorologique fortement instable attendue vendredi 1er mai 2026 dans l'ouest de la Tunisie, appelant à la vigilance dans plusieurs régions du pays.

Selon cette alerte, des conditions climatiques perturbées concerneront notamment les gouvernorats du Le Kef, de Siliana, de Sidi Bouzid, de

Gafsa et de Tozeur, où une vigilance particulière est recommandée.

L'Observatoire appelle à une vigilance renforcée dans le gouvernorat de Kasserine, qui pourrait être le plus exposé à cet épisode météorologique.

Des pluies abondantes sont attendues, accompagnées d'un risque de crues des oueds, d'une activité orageuse soutenue ainsi que d'épisodes de grêle. Ces conditions pourraient entraîner des perturbations locales et nécessitent des précautions particulières de la part des habitants et des usagers de la route.