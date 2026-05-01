Tunisie: La Cheffe du gouvernement reçoit les comptes 2025 de la BCT

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a reçu, jeudi 30 avril 2026 au Palais du gouvernement à la Kasbah, le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, venu lui remettre les états financiers de l'exercice 2025 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.

À cette occasion, la Cheffe du gouvernement a affirmé que la politique économique de l'État, conduite conformément aux orientations du Président de la République, Kaïs Saïed, repose sur des choix souverains privilégiant l'autonomie nationale et le refus de toute forme de pression extérieure. Elle a estimé que cette approche a permis d'enregistrer plusieurs indicateurs économiques positifs, en dépit d'un environnement international particulièrement contraignant.

Le contexte mondial reste en effet marqué par une succession de crises et une accélération des tensions géopolitiques, générant une incertitude persistante et des répercussions directes sur l'économie mondiale et la stabilité régionale. Malgré cela, la responsable gouvernementale a mis en avant la résilience de l'économie tunisienne.

Dans ce cadre, elle a salué le rôle central joué par la Banque centrale dans la mise en œuvre

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de la politique monétaire. Selon elle, cette dernière a contribué efficacement à contenir l'inflation, à préserver les réserves en devises, à stabiliser le taux de change et à engager une baisse du taux directeur.

Insistant sur les défis à venir, la Cheffe du gouvernement a appelé à renforcer la vigilance et à intensifier les efforts de l'ensemble des structures publiques afin de limiter l'impact des crises économiques internationales sur l'économie nationale. Elle a également souligné la nécessité de consolider la capacité de résilience du pays face aux chocs externes.

La préservation du pouvoir d'achat des citoyens a été présentée comme une priorité absolue. Dans ce sens, elle a indiqué que la publication, le même jour au Journal officiel de la République tunisienne, des décrets relatifs à l'augmentation des salaires dans les secteurs public et privé vise à améliorer les conditions de vie des Tunisiens.

Ces mesures, a-t-elle précisé, s'inscrivent dans une démarche visant à garantir des rémunérations équitables tant pour les salariés que pour les retraités, répondant ainsi aux attentes sociales en matière de justice et de dignité.

De son côté, le Gouverneur de la Banque centrale, Fethi Zouhair Nouri, a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner les efforts de l'État sur les plans monétaire et économique. Il a souligné que la BCT constitue un pilier essentiel de la politique économique globale du pays, contribuant à soutenir les orientations nationales et à préserver les équilibres macroéconomiques dans l'intérêt supérieur de la Tunisie.