Réunis à Accra les 29 et 30 avril 2026 à l’occasion de la deuxième édition de Shaping the Future of African Media, organisée par Africa News Agency (ANA), des acteurs des médias, décideurs publics, investisseurs et experts du numérique ont mis en avant le rôle stratégique des médias africains dans le développement du continent.

Dans un contexte marqué par l’essor de l’intelligence artificielle, la domination des grandes plateformes internationales et l’évolution des équilibres mondiaux de l’information, les participants ont souligné l’importance de renforcer la capacité des médias africains à produire et diffuser leurs propres récits. L’objectif affiché est de transformer ces narratifs en outils d’influence, d’attractivité économique et de souveraineté.

À l’ouverture des travaux, la Directrice générale d’Africa News Agency, Dounia Ben Mohamed, a insisté sur la responsabilité des médias africains face aux mutations en cours. Elle a notamment rappelé que la perception du continent à l’international reste étroitement liée à la manière dont il est raconté.

Intervenant également lors de la rencontre, Idrissa Diabira, Fondateur et Directeur général de SherpAfrica, a mis en avant la dimension économique et géopolitique des récits, appelant à une meilleure valorisation des réalités africaines afin de renforcer leur impact.

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Les échanges ont réuni plusieurs personnalités, dont Akwasi Opong-Fosu, ancien ministre d’État du Ghana et président du Ghana Investment Promotion Centre (GIPC), Ekow Quandzie de Global Media Alliance, la réalisatrice et archiviste Anita Afonu, ainsi que Hamadou Tidiane Sy, Directeur général d’Ouestaf et fondateur de l’école E-jicom. Les discussions ont porté sur la souveraineté narrative, l’impact des perceptions internationales, ainsi que les défis liés à la production, à la diffusion et au financement des contenus africains.

Une attention particulière a été accordée aux transformations technologiques du secteur. Des panels consacrés à l’intelligence artificielle ont réuni plusieurs experts, dont Christian Elongue, George Koffi Nkunu, Joseph-Albert Kuuire et Promise Dugbatey, pour analyser les opportunités et les enjeux liés à ces outils, notamment en matière de souveraineté numérique et de fiabilité de l’information.

La question de la formation des professionnels des médias a également été abordée, avec un accent sur la nécessité de développer des compétences alliant maîtrise technologique et compréhension des dynamiques d’influence.

Par ailleurs, l’événement a été marqué par l’annonce du lancement d’un fonds panafricain dédié au renforcement des médias. Présenté par Dounia Ben Mohamed, ce mécanisme vise à soutenir le développement de modèles économiques durables, accompagner les transitions numériques et renforcer les capacités des acteurs du secteur.

Le cabinet SherpAfrica a été chargé de structurer ce fonds et d’en garantir l’indépendance. Un appel à contributions a été lancé auprès des institutions publiques et privées ainsi que des organisations panafricaines.

Le lancement officiel de ce fonds est prévu en janvier 2027 à Dakar, lors de la prochaine édition de Shaping the Future of African Media. En attendant, la rencontre d’Accra se poursuit avec des masterclass dédiées notamment à l’intelligence artificielle, à la performance des organisations médiatiques et au développement du storytelling.