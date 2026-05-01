Tunisie: BNA - Le PNB franchit pour la première fois la barre de 1000 MD

La Banque Nationale Agricole (BNA) a réalisé un Produit Net Bancaire (PNB) de 1,087 milliard de dinars en 2025, franchissant pour la première fois la barre de 1000 millions de dinars (MD), contre 976 millions de dinars en 2024, soit une hausse de 11,4 %.

Le Résultat net a également progressé, atteignant 275 millions de dinars, contre 214 millions de dinars en 2024, soit une croissance de 28,5 %.

La BNA a organisé, jeudi, son assemblée générale ordinaire consacrée à la présentation du rapport annuel 2025 et à l'examen des états financiers individuels et consolidés, outre l'approbation des résultats, la distribution des bénéfices, le renforcement du Conseil d'administration et l'autorisation de plusieurs opérations financières stratégiques.

Le rendement des actifs a atteint 1,2 %, contre 1 % en 2024, tandis que le rendement des capitaux propres s'est établi à 13,9 %, contre 11,6 %, selon les indicateurs présentés.

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Les dépôts de la clientèle ont enregistré une évolution de 9,8 % totalisant 13,914 milliards de dinars, contre 12,675 milliards de dinars en 2024. L'encours net des emprunts s'est établi à 14,536 milliards de dinars, soit une progression de 8,1 %.

La BNA a poursuivi son appui au secteur agricole en 2025 et a consacré des financements aux différents acteurs de la filière céréalière. Les financements accordés aux collecteurs et aux structures de stockage de céréales ont atteint 1,791 milliard de dinars, selon le rapport.

La banque a également alloué 140 millions de dinars au financement de la campagne agricole 2025/2026, au profit d'environ 4 700 agriculteurs, dans le cadre de ses efforts visant à soutenir la sécurité alimentaire et stimuler la production agricole.

Au niveau du marché financier, les actions de la banque ont enregistré une progression de 59,78 % en 2025, contre 11,69 % en 2024. Sa capitalisation boursière a atteint environ 772,5 millions de dinars à fin 2025, contre 523,5 millions de dinars en 2024.

La réunion de l'assemblée générale ordinaire de la BNA a également porté sur l'émission d'obligations, qui permettront de renforcer ses ressources financières et sa capacité à financer l'économie. L'assemblée autorisera également le conseil d'administration à entreprendre les démarches légales nécessaires en matière d'enregistrement, de dépôt et de publication, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.